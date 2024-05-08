Тухель о том, где окажется в следующем сезоне: «Очень, очень, очень маловероятно, что в «Баварии». Мне нравилось в «Челси», Англии и АПЛ»
Томас Тухель высказался о своем будущем.
Ранее «Бавария» объявила, что тренер покинет команду по окончании сезона.
Перед ответной игрой 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (первый матч – 2:2) Тухель получил вопрос о том, где проведет следующий сезон.
– Очень, очень, очень маловероятно, что в «Баварии». Мы договорились. На данный момент причин сомневаться в этих договоренностях нет. Мы заняли такую позицию, инициатива исходила от клуба. Поэтому сейчас все так, и я в порядке.
Это не нужно мне, чтобы добавить еще несколько процентов к желанию победить. Я всегда хочу побед. Я всегда думаю о том, как улучшить команду или себя. Мы намерены отдать все силы. Повлияет ли исход матча с «Реалом» на то, где я буду в следующем сезоне? Может, нет. Может, я возьму в отпуск – независимо от результатов. Посмотрим, посмотрим.
– Вы можете вернуться в АПЛ?
– Предпочел бы не отвечать, но не секрет, что мне нравилось в «Челси». Мне нравилось в Англии и в АПЛ. Однозначно. Это было очень, очень особенное время. Очень хорошо его помню, – сказал Тухель в интервью TNT Sports.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «Баварией».
Blue is the color 💙
-Тухель хочет получить работу в «Манчестер Юнайтед».
Дэвид Орнстайн, The Athletic