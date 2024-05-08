Тухель о том, где окажется в следующем сезоне: «Очень, очень, очень маловероятно, что в «Баварии». Мне нравилось в «Челси», Англии и АПЛ»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о своем будущем.

Ранее «Бавария» объявила, что тренер покинет команду по окончании сезона.

Перед ответной игрой 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (первый матч – 2:2) Тухель получил вопрос о том, где проведет следующий сезон.

– Очень, очень, очень маловероятно, что в «Баварии». Мы договорились. На данный момент причин сомневаться в этих договоренностях нет. Мы заняли такую позицию, инициатива исходила от клуба. Поэтому сейчас все так, и я в порядке.

Это не нужно мне, чтобы добавить еще несколько процентов к желанию победить. Я всегда хочу побед. Я всегда думаю о том, как улучшить команду или себя. Мы намерены отдать все силы. Повлияет ли исход матча с «Реалом» на то, где я буду в следующем сезоне? Может, нет. Может, я возьму в отпуск – независимо от результатов. Посмотрим, посмотрим.

– Вы можете вернуться в АПЛ?

– Предпочел бы не отвечать, но не секрет, что мне нравилось в «Челси». Мне нравилось в Англии и в АПЛ. Однозначно. Это было очень, очень особенное время. Очень хорошо его помню, – сказал Тухель в интервью TNT Sports.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «Баварией».

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10 комментариев
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Хочется увидеть его в мю и то как он восстановит мю с низов
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намекаем МЮ, что он готов вернутся в АПЛ.
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Я не знаю,как с такой атмосферой в команде они могут в финал выйти)
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Пусть Боули идет извиняться и возвращается Тухеля. Не первый тренер который будет повторно тренировать
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+1
Ответ Lif Sk
Норм накинул на Поча: "Мне нравилось в Челси"))) И в Мюнхен он тоже случайно приехал перед увольнением Юлиана)) Хитрый немецкий лис
С чего бы ему вообще было бы хоть какое-то дело до Поча или Юлиана? Это просто работа, куда его могут позвать, а с другим проститься, или наоборот.
+2
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Мне бы очень хотелось чтобы он вернулся в Челси, было видно что он очень любит этот клуб.
Blue is the color 💙
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Хочется увидеть его в мю и то как он восстановит мю с низов
С низов)
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Ответ Chistian Jadson
Мне бы очень хотелось чтобы он вернулся в Челси, было видно что он очень любит этот клуб. Blue is the color 💙
- ни одна сторона не желает воссоединения, и поэтому ждать Томаса в "Челси" не стоит
-Тухель хочет получить работу в «Манчестер Юнайтед».

Дэвид Орнстайн, The Athletic
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