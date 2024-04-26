Хаманн о Кейне: «Нет никаких гарантий, что он выиграет Бундеслигу в следующем году. Но он слишком большой игрок, чтобы перейти в «Баварию» и вернуться обратно после одного сезона»

Дитмар Хаманн высказался о будущем Харри Кейна.

Текущий контракт английского нападающего, летом присоединившегося к «Баварии», рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне мюнхенский клуб впервые за 11 лет уступил титул чемпиона Германии « ».

«Думаю, если «Байер» сохранит команду, они, вероятно, начнут следующий сезон Бундеслиги в качестве фаворитов. Неизвестно, кто уйдет из «Баварии», у них еще даже нет тренера. Впервые примерно за 50 лет « » не является фаворитом, нет никаких гарантий, что выиграет чемпионат в следующем году.

Он должен принять решение. Не думаю, что клуб заинтересован в его продаже. Его переход обошелся бы дорого другим клубам. Не знаю, кто может проявить интерес – упоминался «Манчестер Юнайтед», «Челси» тоже не помешал бы форвард. Также упоминают о пункте договора, согласна которому он может вернуться в «Тоттенхэм». На данный момент на это нет никаких намеков, но есть много проблем, потому что у «Баварии» нет тренера, неизвестно, что произойдет в полуфинале [Лиги чемпионов] против «Реала», так что нужно следить за этим. Он должен делать то, что правильно для него.

У него контракт с «Баварией», поэтому они могут сказать: «Мы не собираемся тебя продавать, можешь остаться здесь». Или же так: «Если кто-нибудь заплатит нам запрашиваемую сумму и 20, 30 или 40 миллионов сверху, тогда, возможно, мы подумаем об этом», это уже совсем другая история. Я думаю, что с его точки зрения не о чем беспокоиться, он большой игрок и сделал слишком много для футбола за свою карьеру, чтобы перейти в «Баварию» и вернуться обратно после одного сезона», – сказал бывший игрок сборной Германии.