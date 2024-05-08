Анри назвал Мбаппе лучшим в истории «ПСЖ»: «Не собираюсь осуждать его за то, что он не взял ЛЧ»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Тьерри Анри бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ».

Вчера парижане вылетели из Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» на стадии 1/2 финала. В студии обсуждался вопрос о том, можно ли считать Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ», если он не выиграл Лигу чемпионов.

«Это даже не обсуждается», – сказал Анри.

Ведущая Кейт Абдо спросила: «Номер один? Величайший игрок в истории «ПСЖ»?»

Анри ответил: «Да. Для меня – да. Это мое мнение, конечно. Но для меня Килиан Мбаппе войдет в список лучших игроков «ПСЖ» благодаря тому влиянию, которое он оказал на весь мир. Для меня Мбаппе – лучший. Люди могут говорить о других игроках, но для меня Мбаппе – лучший в «ПСЖ».

Он всю карьеру очень хорошо играл за «ПСЖ». Так что я не собираюсь осуждать его за то, что он не выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ».

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19 комментариев
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скажите ему, что за ПСЖ играл Семак
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-3
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Анри тоже с Арсеналом ушастых "поднабрал" - не унести ))
+5
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После Игоря Яновского
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Все верно,тольк ПСЖ не гранд
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Анри конечно понимает, о чём говорит, сам в своё время в Барсу из Арсенала свинтил.
+1
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Идеальные слова.... для перехода в Мадрид конечно же
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Нет
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Комментарий удален пользователем
Ответ Николай Бойко
Какая у ПСЖ история, такой и лучший игрок
Нормальная у ПСЖ история. И еврочашки брали, и будущие обладатели ЗМ были в составе.
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Ответ Joe Barbar
псж во первых без истории, ну а лучший это Златан!
или Веа?
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Ответ Under
или Веа?
Или Роналдиньо
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Ответ PatrickShapka2
Комментарий удален пользователем
Какой же бред, да, Мбаппе чисто из-за денег играет, ведь юзер на спорце так решил. И еще у Мбаппе характер бяка, он эгоист и куча скандалов вокруг него, потому что желтые сми так пишут, ага
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