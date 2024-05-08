Анри назвал Мбаппе лучшим в истории «ПСЖ»: «Не собираюсь осуждать его за то, что он не взял ЛЧ»

Тьерри Анри назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ».

Вчера парижане вылетели из от дортмундской « » на стадии 1/2 финала. В студии обсуждался вопрос о том, можно ли считать Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ», если он не выиграл Лигу чемпионов.

«Это даже не обсуждается», – сказал Анри.

Ведущая Кейт Абдо спросила: «Номер один? Величайший игрок в истории «ПСЖ»?»

ответил: «Да. Для меня – да. Это мое мнение, конечно. Но для меня войдет в список лучших игроков «ПСЖ» благодаря тому влиянию, которое он оказал на весь мир. Для меня Мбаппе – лучший. Люди могут говорить о других игроках, но для меня Мбаппе – лучший в «ПСЖ».

Он всю карьеру очень хорошо играл за «ПСЖ». Так что я не собираюсь осуждать его за то, что он не выиграл Лигу чемпионов с « ».