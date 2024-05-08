Мбаппе и Дембеле получили по 2 балла из 10 за матч с «Боруссией» от L’Équipe – это самые низкие оценки в полуфинале ЛЧ

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле получили самые низкие оценки за матч ЛЧ.

« » вылетел из , дважды проиграв « » (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

L’Équipe по итогам парижской встречи оценил игру и на 2 балла из 10 – это самые низкие оценки в обеих командах.

По 3 балла получили тренер парижан , форвард Гонсалу Рамуш, хавбеки Уоррен Заир-Эмери и , а также защитник Лукас Бералдо.

Самая высока оценка в «ПСЖ» у полузащитника Витиньи – 7.

В «Боруссии» самые высокие оценки у автора гола защитника Матса Хуммельса и тренера Эдина Терзича – по 8 баллов, самая низкая – у игроков группы атаки Никласа Фюллькруга и Джейдона Санчо (5 из 10).

Главному судье из Италии Даниэле Орсато выставили 7 балов за игру.

Изображение: lequipe.fr