Мбаппе и Дембеле получили по 2 балла из 10 за матч с «Боруссией» от L’Équipe – это самые низкие оценки в полуфинале ЛЧ
Килиан Мбаппе и Усман Дембеле получили самые низкие оценки за матч ЛЧ.
«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.
L’Équipe по итогам парижской встречи оценил игру Мбаппе и Дембеле на 2 балла из 10 – это самые низкие оценки в обеих командах.
По 3 балла получили тренер парижан Луис Энрике, форвард Гонсалу Рамуш, хавбеки Уоррен Заир-Эмери и Фабиан Руис, а также защитник Лукас Бералдо.
Самая высока оценка в «ПСЖ» у полузащитника Витиньи – 7.
В «Боруссии» самые высокие оценки у автора гола защитника Матса Хуммельса и тренера Эдина Терзича – по 8 баллов, самая низкая – у игроков группы атаки Никласа Фюллькруга и Джейдона Санчо (5 из 10).
Главному судье из Италии Даниэле Орсато выставили 7 балов за игру.
Изображение: lequipe.fr
В том же матче он и исчерпал свой лимит по голам
Маркиньос сыграл плохо сделал угловой и не достал мяч после него в центре штрафной!
Мбаппе конечно полностью потерялся
Софаскор должен взять на заметку
Оба провалили матч
Если Дембеле это понятно
Всадник без головы,ну или тот случай когда ноги отдельно и голова отдельно работают друг от друга
То Мбаппе как лидер явно ничего не показал за оба матча