Мбаппе и Дембеле получили по 2 балла из 10 за матч с «Боруссией» от L’Équipe – это самые низкие оценки в полуфинале ЛЧ

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Килиан Мбаппе и Усман Дембеле получили самые низкие оценки за матч ЛЧ.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

L’Équipe по итогам парижской встречи оценил игру Мбаппе и Дембеле на 2 балла из 10 – это самые низкие оценки в обеих командах.

По 3 балла получили тренер парижан Луис Энрике, форвард Гонсалу Рамуш, хавбеки Уоррен Заир-Эмери и Фабиан Руис, а также защитник Лукас Бералдо.

Самая высока оценка в «ПСЖ» у полузащитника Витиньи – 7.

В «Боруссии» самые высокие оценки у автора гола защитника Матса Хуммельса и тренера Эдина Терзича – по 8 баллов, самая низкая – у игроков группы атаки Никласа Фюллькруга и Джейдона Санчо (5 из 10).

Главному судье из Италии Даниэле Орсато выставили 7 балов за игру.

 

Изображение: lequipe.fr

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17 комментариев
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Бред какой-то на эмоциях.
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-2
+7
Бубнов: Дембеле и Мбаппе - дуойка!
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+6
Это чисто эмоциональная оценка ))
+6
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2 балла на двоих надеюсь
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Для Дембеле сезон закончился сразу после ответного матча с Барселоной
В том же матче он и исчерпал свой лимит по голам
+3
-1
+2
Ответ SergioRamos92
Да нет Оба провалили матч Если Дембеле это понятно Всадник без головы,ну или тот случай когда ноги отдельно и голова отдельно работают друг от друга То Мбаппе как лидер явно ничего не показал за оба матча
Ну точно уж лучше чем Рамуш и тем более привоз Бералдо отыграл))
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0
+2
Спортс, хватит глумиться над ПСЖ, я плюсовать комменты устал!
+1
0
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Месси,Неймар...Мбаппе...не получилось,Асенсио,Дебеле, Мбаппе...не получилось..может что-то с Мба....всё всё ...молчу
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Фюлькруга можно было и выше оценить. Качественный матч провёл, цеплялся за каждый мяч и скидывал на партнёров .То что он очень хорошо умеет делать
+1
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Дембеле хоть и криво но пытался что о сделать на фланге!
Маркиньос сыграл плохо сделал угловой и не достал мяч после него в центре штрафной!
Мбаппе конечно полностью потерялся
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Ужасно талантливый и ужасно слабый по менталитету Дембеле)
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Ого, даже судью оценили))
Софаскор должен взять на заметку
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2 на даоих
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Ответ Yobo
Бубнов: Дембеле и Мбаппе - дуойка!
ты кариоку видел?
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Ответ Yobo
Бубнов: Дембеле и Мбаппе - дуойка!
а Гамуш тгойка
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Ответ OldRedWhite
Это чисто эмоциональная оценка ))
Да нет
Оба провалили матч
Если Дембеле это понятно
Всадник без головы,ну или тот случай когда ноги отдельно и голова отдельно работают друг от друга
То Мбаппе как лидер явно ничего не показал за оба матча
+4
-4
0
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