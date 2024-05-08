«Мбаппе был очень сдержан в двух играх – непривычно для него. Это заслуга «Боруссии». Фердинанд о форварде «ПСЖ»

Рио Фердинанд удивлен неяркой игрой Килиана Мбаппе против «Боруссии».

«ПСЖ» вылетел из , дважды проиграв « » Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

«Это непривычно для Мбаппе. Мы привыкли, что он проявляет себя на самом высоком уровне. На протяжении всей карьеры он, казалось, только прибавлял, но в двух матчах он был очень сдержан.

Надо отдать должное «Дортмунду». Они не позволяли Мбаппе оставаться один на один. Большие игроки, получая пространство, проявляют себя. Но только в конце у него был шанс.

Это заслуга «Боруссии». Тренер Эдин Терзич заслуживает огромной похвалы», – сказал бывший защитник «МЮ» и сборной Англии Фердинанд.