«Мбаппе был очень сдержан в двух играх – непривычно для него. Это заслуга «Боруссии». Фердинанд о форварде «ПСЖ»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Рио Фердинанд бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Эдин Терзич Футбол

Рио Фердинанд удивлен неяркой игрой Килиана Мбаппе против «Боруссии».

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

«Это непривычно для Мбаппе. Мы привыкли, что он проявляет себя на самом высоком уровне. На протяжении всей карьеры он, казалось, только прибавлял, но в двух матчах он был очень сдержан.

Надо отдать должное «Дортмунду». Они не позволяли Мбаппе оставаться один на один. Большие игроки, получая пространство, проявляют себя. Но только в конце у него был шанс.

Это заслуга «Боруссии». Тренер Эдин Терзич заслуживает огромной похвалы», – сказал бывший защитник «МЮ» и сборной Англии Фердинанд.

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22 комментария
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Ну он и в первом матче Барселоны не так и блестел, во втором матче пенальти и отскок от защитника Барселоны.
+5
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Мбаппе просто не хотел играть против своей команды в финале
+7
-3
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Ответ Xell
Мбаппе не нужно было. Он уже думал о деньгах Реала.
Бедный Мбаппе, бедствовал в ПСЖ, но теперь заживет в Реале… получая меньше.
+3
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+2
Или Мбаппе в ПСЖ:
1)чуть подрастерял мотивацию в предвкушении Мадрида
2)получил неприятный осадок от частых замен в Лиге1
3) не вписывается в архаичный футбол Луиса Энрике
4) партнёры не соответствуют его уровню
Или :
В силу антропологических особенности уже начал терять резкость и скорость.
+1
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Ответ Дядя ТУРА
Бедного пацана заклевали. Он все равно топарь
Ну не хвалить же его за блеклые матчи против Дортмунда
В конце концов это участь любого лидера клуба
+1
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Он очень хладнокровный футболист)))))))Поэтому и сдерживался.
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Да, к сожалению сегодня не так как в финале чемпионата мира играл, наверно о будущей команде думает
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Ответ Дядя ТУРА
Бедного пацана заклевали. Он все равно топарь
Был
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Ответ &_Bishep_&
Или Мбаппе в ПСЖ: 1)чуть подрастерял мотивацию в предвкушении Мадрида 2)получил неприятный осадок от частых замен в Лиге1 3) не вписывается в архаичный футбол Луиса Энрике 4) партнёры не соответствуют его уровню Или : В силу антропологических особенности уже начал терять резкость и скорость.
зато теперь другие команды увидели как останавливать его, вешаешь троих игроков и не даешь много пространства , другое дело , что даже так штанга и перекладина иначе мы бы забыли о многом.
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Ответ Dario Alexys
зато теперь другие команды увидели как останавливать его, вешаешь троих игроков и не даешь много пространства , другое дело , что даже так штанга и перекладина иначе мы бы забыли о многом.
"Вешать на него троих"..это как раз то что нужно будет Внисиусу, Беллингему и другим товарищам.
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