«Мбаппе был очень сдержан в двух играх – непривычно для него. Это заслуга «Боруссии». Фердинанд о форварде «ПСЖ»
Рио Фердинанд удивлен неяркой игрой Килиана Мбаппе против «Боруссии».
«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.
«Это непривычно для Мбаппе. Мы привыкли, что он проявляет себя на самом высоком уровне. На протяжении всей карьеры он, казалось, только прибавлял, но в двух матчах он был очень сдержан.
Надо отдать должное «Дортмунду». Они не позволяли Мбаппе оставаться один на один. Большие игроки, получая пространство, проявляют себя. Но только в конце у него был шанс.
Это заслуга «Боруссии». Тренер Эдин Терзич заслуживает огромной похвалы», – сказал бывший защитник «МЮ» и сборной Англии Фердинанд.
1)чуть подрастерял мотивацию в предвкушении Мадрида
2)получил неприятный осадок от частых замен в Лиге1
3) не вписывается в архаичный футбол Луиса Энрике
4) партнёры не соответствуют его уровню
Или :
В силу антропологических особенности уже начал терять резкость и скорость.
В конце концов это участь любого лидера клуба