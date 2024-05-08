Мбаппе после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Я должен забивать и решать. Когда получается, я получаю всю славу. Когда нет, я должен получать критику»

Килиан Мбаппе оценил свою игру после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

« » дважды проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала, не забив.

– Как вы считаете, вы лично достаточно проявили себя в этом противостоянии?

– Я старался помочь команде, как мог. Этого не было достаточно.

Когда речь об эффективности в атаке, то я, думаю, становлюсь первой целью. Я – тот парень, который должен забивать голы и решать эпизоды. Когда получается, я получаю всю славу. Когда не получается, я должен получать критику. Проблем с этим нет.

Я – первый, кто должен был забивать в этом матче. Такова жизнь, с этим надо справиться – и мне, и команде, – сказал Мбаппе.

Мбаппе против «Боруссии»: 3 удара в створ, три обводки, попадание в перекладину, xG – 0,48, 79% точных пасов

У Мбаппе 3 матча подряд без голов. 2 из них – полуфиналы Лиги чемпионов с «Боруссией»