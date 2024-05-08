Мбаппе после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Я должен забивать и решать. Когда получается, я получаю всю славу. Когда нет, я должен получать критику»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе оценил свою игру после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

«ПСЖ» дважды проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала, не забив.

– Как вы считаете, вы лично достаточно проявили себя в этом противостоянии?

– Я старался помочь команде, как мог. Этого не было достаточно.

Когда речь об эффективности в атаке, то я, думаю, становлюсь первой целью. Я – тот парень, который должен забивать голы и решать эпизоды. Когда получается, я получаю всю славу. Когда не получается, я должен получать критику. Проблем с этим нет.

Я – первый, кто должен был забивать в этом матче. Такова жизнь, с этим надо справиться – и мне, и команде, – сказал Мбаппе.

Мбаппе против «Боруссии»: 3 удара в створ, три обводки, попадание в перекладину, xG – 0,48, 79% точных пасов

У Мбаппе 3 матча подряд без голов. 2 из них – полуфиналы Лиги чемпионов с «Боруссией»

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44 комментария
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респект за откровенность. в принципе, озвучил мнение фанатов. хоть и в действительности, командные виды спорта устроены чуть сложнее, не стал перекладывать на кого-то ответственность
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-1
+84
Адекватное мнение
+34
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+34
Ответ Северный болельщик
Да нормальный парень! Команда не соответствует его уровню, вот и все.
Особенно когда "под него" команду почистили от некоторых игроков.
+38
-6
+32
Перегорел Мбаппе в ПСЖ, ему срочно нужно в Реал.
+21
0
+21
Ответ Северный болельщик
Да нормальный парень! Команда не соответствует его уровню, вот и все.
Неймару это не помешало вытащить их в финал по факту в соло в свое время
+15
-2
+13
Ответ MigraTjk
Перегорел Мбаппе в ПСЖ, ему срочно нужно в Реал.
сосьедад
+8
-1
+7
Да нормальный парень! Команда не соответствует его уровню, вот и все.
+14
-9
+5
Вот тут молодец. Очень адекватно и по-взрослому высказался.
+5
-1
+4
Ответ Красная стрела
Просто пересидел в ПСЖ. Давно вырос из этого уровня. И что интересно, пребывание вредит и ему и команде в целом. Он должен играть в клубе соответствующего статуса и психологии. И с соответствующими игроками.
Да в целом переход в ПСЖ не особо был нужен. Мог после Монако сразу в нормальный клуб уехать. Но как я понимаю, решил отдать моральный долг Франции. В итоге потерял несколько лет топовой карьеры
+3
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+3
Ответ احمد الي
Немотивированного игрока критиковать особого интереса и нет
если бы он взял ЛЧ с ПСЖ, его бы вознесли до небес во Франции, так что я думаю, что мотивация у него была
+5
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+3
Ответ Турко Ибрагимов
когда почистили? он уже 7 лет в этой команде
Не в курсе? Бывает.
+4
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+3
Ответ fraqtop
Получай тогда критику от меня - ты плохой игрок! Вот так!
Конечно, у тебя же стоит Барселона и все, что с ней связано!
+3
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+3
Раньше Неймар и Месси виноваты были, но ты изжил их. А теперь единственное можно было обвинить или тренера или Призидента клуба, или же Макрона. Другого пути нету, если бы не это то можно было понять, а так флаг в руки.
+3
-1
+2
Ответ fraqtop
Получай тогда критику от меня - ты плохой игрок! Вот так!
А как же тогда так вышло, что плохой игрок в полуфинале ЛЧ главная звезда и главный трансфер будущего лета?
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+2
Ответ Полуэктов Пётр
А как же тогда так вышло, что плохой игрок в полуфинале ЛЧ главная звезда и главный трансфер будущего лета?
уточнение, плохой игрок по мнению болельщиков МЛС
+5
-3
+2
Просто пересидел в ПСЖ. Давно вырос из этого уровня. И что интересно, пребывание вредит и ему и команде в целом. Он должен играть в клубе соответствующего статуса и психологии. И с соответствующими игроками.
+1
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Какое тупое мнение, в чем именно он эгоист?
все нормально у вас? Что-то..
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну, про 10 лет ты загнул, Роналду по 15-17 голов выбивал за одну ЛЧ. После 20 года - да, соглашусь. Но и Мбаппе последние 4 матча был не на своём уровне
мусорная статистика Роналду, набитая на матчах с апоэлем, Галатасараем и прочим проходняком меня мало волнует, я делаю акцент на матчах с сильным соперником и беру в счет обстановку и положение команд на момент матчей, и тут Роналду объективно ничего выдающего не показывал на моей памяти. хорошо только помню матч ответный против баварии 4-0. победный для сборной евро кисло отыграл Роналду, финал лч 2009 в мю очень слабый, Реал десимы откровенно провальный и прочее. у Роналду вообще удачных матчей в больших противостояниях ничтожно мало. поэтому я и говорю, что Мбаппе на его фоне выглядит очень прилично.
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Ответ skywal1812
Мбаппе хорошо отыграл, критика к нему не по делу абсолютно. Как только у него оказывается мяч, он обостряет. его матчи в плей-офф на хорошем уровне, он виноват лишь в том, что не зарешал исход. например, тот же Роналду играл как минимум не лучше его в свои последние лет 10. перейдет в Реал Мбаппе, станет машиной.
Ну, про 10 лет ты загнул, Роналду по 15-17 голов выбивал за одну ЛЧ. После 20 года - да, соглашусь. Но и Мбаппе последние 4 матча был не на своём уровне
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Ответ atomio
Неймару это не помешало вытащить их в финал по факту в соло в свое время
Соло не соло, а оборона и центр поля ПСЖ тогда были основательнее. А сейчас играют зеленые Бералдо и Заир-Эмери, не рыба не мясо Руис, в нападении Рамуш, а на усиление выскакивают Барколя и Ли Кан Ин.
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Ответ Владислав Харламов
Да в целом переход в ПСЖ не особо был нужен. Мог после Монако сразу в нормальный клуб уехать. Но как я понимаю, решил отдать моральный долг Франции. В итоге потерял несколько лет топовой карьеры
ну блин, просто предствьте себя на его месте: ты в родной стране зарабатываешь великую кучу денег, играешь в ЛЧ на регулярной основе, у тебя напарники типа Неймар и другие крутые игроки

и повторюсь: ты живёшь в родной стране, вокруг говорят на родном языке. его выбор понять можно, хотя я тоже считаю, что надо было сразу в Реал переходить.
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Ответ Полуэктов Пётр
А как же тогда так вышло, что плохой игрок в полуфинале ЛЧ главная звезда и главный трансфер будущего лета?
Остальные игроки ещё хуже видимо
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
До Винисиуса ему далеко канеш.
После перехода в РМ легко его затмит, у Мбаппе нет таких же партнёров, как Вини
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Все адекватно и по делу по полочкам разложил, молодец, что не снимает с себя ответственности и принимает критику.
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Ну хотябы честно.
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Мбаппе то ничего ещё. Но кто этот гонсалу рамуш? Как многомиллионной нападающий,у которого прямая обязанность забить голы, который каждый день тренируется, играет в такой команде, элементарно не умел бить по воротам?🤦🏻‍♂️ С такими рамушами ничего не светит
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Знаете, все критикуют Мбаппе, но Энрике постоянно менял его в чемпе и вообще не выпускал. Как держать тонус в таком режиме? Ведь игровой тонус очень важен!
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Мбаппе, возможно, уже перерос "ПСЖ". Пора бы ему в какой-нибудь "Реал". Весьма адекватно высказался
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Не повезло ПСЖ, каркас ворот в двух матчах был за Боруссию.
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