Мбаппе о «ПСЖ» в ЛЧ после вылета: «Не все так плохо, у нас новый проект с молодыми игроками. Нужно выиграть Кубок Франции, это важная цель»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

– Чего не хватило «ПСЖ»?

– Нужно забивать. У нас есть моменты, но, когда ты не реализуешь их, когда не действуешь эффективно в обеих штрафных, то сложно пройти в следующую стадию.

Но сейчас не стоит преувеличивать. Эта команда многое отдала и постаралась подарить гордость всем болельщикам. Этого не было достаточно. Нужно отталкиваться от того, что мы уже сделали, и продолжать работу, потому что впереди нас ждет финал [Кубка Франции, 25 мая].

Не стоит считать сезон законченным. Кубок Франции – важная цель.

– Как вы оцениваете этот розыгрыш Лиги чемпионов для «ПСЖ»?

– Если подвести итоги, то не все так плохо, учитывая, что у нас новый проект с молодыми игроками.

Мы в «ПСЖ» всегда хотим побеждать. Сейчас нам грустно. Еще раз скажу: нужно выиграть Кубок Франции, а после этого уже будем подводить итоги. Нет никакого смысла в том, чтобы делать это сегодня, – сказал Мбаппе.

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65 комментариев
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Тут прошёл такой слушок;
ПСЖ простой мешок
+85
-11
+74
Ответ Jurgen Klinsmann
всем бы так обсираться доходя до полуфинала лч.
вышли из группы благодаря судейской пенке с ньюкаслом

прошли Барсу благодаря удалению Араухо

получили легчайшую сетку и 99% шанс дойти до финала

получается, да, обосрались
+50
-8
+42
у Вас ? да ты свалишь через месяц уже
+28
0
+28
Ответ DelPiero1010
Вас ещё Барса должна была выкидывать с ЛЧ, если бы ну оооооочень спорное удаление не случилось …
Удаление было бесспорным, но да, без него Барса бы прошла легко.
+20
-1
+19
Ответ leroc
- Проснись, песеже, ты обо*рался. Ааа, так ты и не спал…
всем бы так обсираться доходя до полуфинала лч.
+14
-4
+10
Каждый сезон новый проект. Летом опять 500 млн на игроков потратят.
+11
-1
+10
…набрал воздуха в легкие, громко поржал и стал гуглить билеты в Мадрид
+9
-1
+8
Ответ чипсоед
Тут прошёл такой слушок; ПСЖ простой мешок
Как думаете, какую оценку риго на литературе поставят за такой стишок?
+7
-2
+5
Ответ Groznyi2024
Вряд ли Реал теперь его купит
Не купит, это точно. Потому что получит бесплатно
+5
0
+5
Ответ Nikita Ufimtsev
Как думаете, какую оценку риго на литературе поставят за такой стишок?
Я не могу понять , по его аватарке,ему 10 или 40?
+3
0
+3
Тут главное самому себя в этом убедить.
+2
0
+2
Ответ Alex1104
И не скажешь, что сезон неудачный. Полуфинал ЛЧ - очень неплохо, но осадочек остался. Мбаппе, очевидно, уже в Мадриде.
Когда игрок меняешь в чемпионате на 45 или 60 минутах, после матча говорит что это не ротация, а команде надо без него играть, а потом невозможно требовать, чтобы он выдал уровень в ЛЧ. Его уровень уже было понятно на ЧМ,посмотрим как он будет играть на ЧЕ
+3
-1
+2
"Если подвести итоги, то не все так плохо, учитывая, что у нас новый проект с молодыми игроками."
Джуд,Винисисус,Родриго,Эндрик
У нас новый проект с молодыми игроками в Мадриде
+3
-1
+2
опять весна
опять престиж
опять в лч
е*** Париж
+5
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+2
Ответ Captain Jack Harkness
А вот у меня вопрос: нужен ли Мбаппе Реалу сейчас? Лучше бы из ПСЖ Витинью купили.
абсолютно нет.
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С каких пор спортсмены стали такими аморфными? камон, это же Лига Чемпионов!!! как можно так относиться к футбола, и матчи стали такими же унылыми по большом счету. Хоть тот сезон с Аяксом пересматривать снова
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Ну у Мбаппе действительно все в шоколаде). А со следующего сезона в довесок к своему состоянию сможет РЕАЛьно претендовать на победу в ЛЧ.
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Мбаппе : " Впринципе пофиг на беспонтовый французский кубок, но мне нужно получить бонус за лояльность от катарских мешков, чтобы катать своего трансика на яхте всё лето"
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Аревуар- хотел добавить Киллиан но сдержался)
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Я думал вы клуб,а оказывается всего лишь новый проект.
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Видно было отсутствие желание у Мбаппе, похож был на ветерана
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Привет от хаха, здесь жизни нет, я в реал, пока 👋
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Нет поводов для грусти, да, Киллиан?
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Ответ Jeicob Harlon
У тебя килиан новый проект в Мадриде,удачи
где он будет позориться
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Ответ TFP_Sports
Видно было отсутствие желание у Мбаппе, похож был на ветерана
на ветеринара!)))
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Ответ Это имя хоть свободно
Не купит, это точно. Потому что получит бесплатно
Тут имеется ввиду вообще возьмет
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Ответ Alex1104
И не скажешь, что сезон неудачный. Полуфинал ЛЧ - очень неплохо, но осадочек остался. Мбаппе, очевидно, уже в Мадриде.
Полуфинал - неплохо, молодая команда - тоже! Но, проиграли-то Боруссии. Надо было хоть молодой, хоть старой командой выходить в финал. А так, гордиться нечем. Будь на месте Дортмунда, любая другая хорошо организованная команда и немного удачи, результат был бы таким же.
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Ответ Emkafa
Полуфинал - неплохо, молодая команда - тоже! Но, проиграли-то Боруссии. Надо было хоть молодой, хоть старой командой выходить в финал. А так, гордиться нечем. Будь на месте Дортмунда, любая другая хорошо организованная команда и немного удачи, результат был бы таким же.
А я о чем?
Мбаппе просто лепит отсебятину, но большинство понимает.
Но с другой стороны, чисто формально, ведь правда: "полуфинал ЛЧ"
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Ответ Yakub_Yar
Болельщики ПСЖ, подскажите, может линии вратарской это какой-то древний магический символ, поэтому Доннарумма и не выходит на мячи при подачи угловых?
Ой, всё!
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Ответ Captain Jack Harkness
А вот у меня вопрос: нужен ли Мбаппе Реалу сейчас? Лучше бы из ПСЖ Витинью купили.
Всё таки нужен. Вини, Родриго и Беллингем прекрасны, но это не те люди, которые будут забивать по 30-40 голов каждый сезон. Нужен бомбардир. С тактической точки зрение тоже станет лучше. Вини не будут так сильно опекать потому что есть еще и Мбаппе. Джуд больше сосредаточится на прямых обязанностей полузащитника и будет больше времени участвовать в создании и контроле а не в завершении. А Родриго универсальный солдат, который будет приносить свою пользу там где поставят.
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