Мбаппе о «ПСЖ» в ЛЧ после вылета: «Не все так плохо, у нас новый проект с молодыми игроками. Нужно выиграть Кубок Франции, это важная цель»

Килиан Мбаппе высказался после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской « » (0:1, 0:1) и вылетели из на стадии полуфинала.

– Чего не хватило «ПСЖ»?

– Нужно забивать. У нас есть моменты, но, когда ты не реализуешь их, когда не действуешь эффективно в обеих штрафных, то сложно пройти в следующую стадию.

Но сейчас не стоит преувеличивать. Эта команда многое отдала и постаралась подарить гордость всем болельщикам. Этого не было достаточно. Нужно отталкиваться от того, что мы уже сделали, и продолжать работу, потому что впереди нас ждет финал [Кубка Франции, 25 мая].

Не стоит считать сезон законченным. Кубок Франции – важная цель.

– Как вы оцениваете этот розыгрыш Лиги чемпионов для «ПСЖ»?

– Если подвести итоги, то не все так плохо, учитывая, что у нас новый проект с молодыми игроками.

Мы в «ПСЖ» всегда хотим побеждать. Сейчас нам грустно. Еще раз скажу: нужно выиграть , а после этого уже будем подводить итоги. Нет никакого смысла в том, чтобы делать это сегодня, – сказал .

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