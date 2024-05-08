Мбаппе о «ПСЖ» в ЛЧ после вылета: «Не все так плохо, у нас новый проект с молодыми игроками. Нужно выиграть Кубок Франции, это важная цель»
Килиан Мбаппе высказался после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.
– Чего не хватило «ПСЖ»?
– Нужно забивать. У нас есть моменты, но, когда ты не реализуешь их, когда не действуешь эффективно в обеих штрафных, то сложно пройти в следующую стадию.
Но сейчас не стоит преувеличивать. Эта команда многое отдала и постаралась подарить гордость всем болельщикам. Этого не было достаточно. Нужно отталкиваться от того, что мы уже сделали, и продолжать работу, потому что впереди нас ждет финал [Кубка Франции, 25 мая].
Не стоит считать сезон законченным. Кубок Франции – важная цель.
– Как вы оцениваете этот розыгрыш Лиги чемпионов для «ПСЖ»?
– Если подвести итоги, то не все так плохо, учитывая, что у нас новый проект с молодыми игроками.
Мы в «ПСЖ» всегда хотим побеждать. Сейчас нам грустно. Еще раз скажу: нужно выиграть Кубок Франции, а после этого уже будем подводить итоги. Нет никакого смысла в том, чтобы делать это сегодня, – сказал Мбаппе.
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получается, да, обосрались
Джуд,Винисисус,Родриго,Эндрик
У нас новый проект с молодыми игроками в Мадриде
опять престиж
опять в лч
е*** Париж
Мбаппе просто лепит отсебятину, но большинство понимает.
Но с другой стороны, чисто формально, ведь правда: "полуфинал ЛЧ"