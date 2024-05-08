Агент Дзюбы: «На первом месте у Артема футбол, а не продление контракта и деньги»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Спорт-Экспресс деньги Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы высказался о ситуации с контрактом игрока.

«Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги.

Для Артема самое главное – играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте», – сказал Леонид Гольдман.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России, у него 4 гола и 4 результативные передачи.

Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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50 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И кто поверит в правдивость этого агента ?
«Молодой человек, Дзюбу деньги не интересуют. Мы, русские, не обманываем друг друга», – сказал Леонид Гольдман.
+41
-2
+39
Дзюба именно по спортивному принципу и не выходит на поле, проигрывает конкуренцию...
+32
-2
+30
Ответ ApXuMaHqPuT
«Молодой человек, Дзюбу деньги не интересуют. Мы, русские, не обманываем друг друга», – сказал Леонид Гольдман.
Прочитал голосом того актера
+21
-3
+18
И кто поверит в правдивость этого агента ?
+18
-3
+15
Леонид Гольдман в рубрике - самый честный еврей.
+10
-1
+9
Человек у которого на первом месте футбол а не деньги вместо сборов поедет на съёмки на телепроекта?
+9
-1
+8
Этот агент, он такой же придурок, как и агент Джикия. Сам своей предыдущей речью нагадил Дзюбанию в карман, а теперь пытается отмазаться. Не удивлюсь, если руководство паровозов пойдет по пути спартачей, освободив Дзюбу от появления на футбольном поле. От слова совсем. Как спартачи сделали с Джикия))
+5
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+4
"А деньги и не нужны, кошельков в раздевалке достаточно", добавил агент....
+5
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+4
Все эти сказки про "Артём молчит, это всё агент" можно оставить для кого-то более наивного. Уверен, что если в следующем году какой-нибудь клуб РПЛ подпишет Дзюбу, то он так же будет демонстративно отворачиваться от Галактионова, как и от Семака. Человек такой, раз к 35 годам даже минимально не помудрел, то дальше уже ждать бессмысленно.
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А какой футбол без контракта? Только во дворе
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Ответ Ком иль фо
Я бы посоветовал Дзюбе в Китай к другу Лёне ехать, как раз по его уровню сейчас, и денег там не плохо платят
Дайте Леониду поработать... Только пошлО у него
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Конец карьеры который этот гнилой тип заслужил.
+1
0
+1
Шоу у него на первом месте
+2
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Я бы посоветовал Дзюбе в Китай к другу Лёне ехать, как раз по его уровню сейчас, и денег там не плохо платят
+4
-3
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Клоуна на ставят потому что он уже не тянет. Чем не спортивный принцип ?
+2
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+1
Ответ Kit244098
Этот агент, он такой же придурок, как и агент Джикия. Сам своей предыдущей речью нагадил Дзюбанию в карман, а теперь пытается отмазаться. Не удивлюсь, если руководство паровозов пойдет по пути спартачей, освободив Дзюбу от появления на футбольном поле. От слова совсем. Как спартачи сделали с Джикия))
Красавчик! В русском языке фамилия Джикия не склоняется.
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Ответ Ком иль фо
Так и на поле не всё позволяется, что в Зените прощали, теперь не толкнёшь игрока руками, не обопрёшься на него чтобы выпрыгнуть)
Да ну? И сколько же его голов отменили?)
А вообще я про другое. В Зените из пальца пытались высосать то, чего нет, а тут явный конфликт интересов, который уже вылез наружу. И что-то как-то тихо-спокойно, уже нет той накрутки, ажиотажа, тысяч статей и интервью как дзюба разваливает клуб и что с этим дальше делать.
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Ответ San9
Что-то в локомотиве дзюба уже не так всем интересен. В Зените каждый чих вызывал шквал обсуждений в сми и на форумах.
Так и на поле не всё позволяется, что в Зените прощали, теперь не толкнёшь игрока руками, не обопрёшься на него чтобы выпрыгнуть)
+4
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Ответ ApXuMaHqPuT
«Молодой человек, Дзюбу деньги не интересуют. Мы, русские, не обманываем друг друга», – сказал Леонид Гольдман.
И в итоге Дзюба заглох на скамейке Локомотива, с поднятым капотом
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Ответ Ком иль фо
Я бы посоветовал Дзюбе в Китай к другу Лёне ехать, как раз по его уровню сейчас, и денег там не плохо платят
А Лёне он нужен? В Китае тоже нужно бегать.
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Да понятно, хотя стоп, а под##чить?
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В 35 можно и в футбол поиграть
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За деньги да.. футбол)
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Ответ Детрит
А какой футбол без контракта? Только во дворе
Медиа лига ждёт Дзюбу, если хочет и играть и шоу...
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Нам то не гони... Он лет 5 как забил на футбол уже.
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Проблемы у Дзюбы начались как раз из-за его профессионализма, а не непомерных хотелок. Промазать пенальти в игре с Балтикой и потом строить рожицы - ну извините, такое должно наказываться тренером.
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Уже давно замечено, что Артемка феерит именно когда контракт билизтся к концу, а потом болт забивает. А тут ему внезапно не дают шанса показать свою мощь перед очередным продлением, вот агент и бесится
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Здорово, во второй лиги у Дзюбы будет огромное количество футбола, раз уж деньги не главное. Но агент продолжает борьбу за контракт, лишая возможности Дзюбу играть))
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Гольдман, ну так нельзя б###ь!
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аха
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