Агент Дзюбы: «На первом месте у Артема футбол, а не продление контракта и деньги»
Представитель Артема Дзюбы высказался о ситуации с контрактом игрока.
«Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги.
Для Артема самое главное – играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте», – сказал Леонид Гольдман.
Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России, у него 4 гола и 4 результативные передачи.
Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
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А вообще я про другое. В Зените из пальца пытались высосать то, чего нет, а тут явный конфликт интересов, который уже вылез наружу. И что-то как-то тихо-спокойно, уже нет той накрутки, ажиотажа, тысяч статей и интервью как дзюба разваливает клуб и что с этим дальше делать.