Агент Дзюбы: «На первом месте у Артема футбол, а не продление контракта и деньги»

Представитель Артема Дзюбы высказался о ситуации с контрактом игрока.

«Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у футбол, а не продление контракта и деньги.

Для Артема самое главное – играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте», – сказал .

Дзюба выступает за « » с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в и Кубке России, у него 4 гола и 4 результативные передачи.

Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.

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