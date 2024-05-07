Радимов – Дзюбе: «Мечешь дерьмо в тренера, переобуваешься на ходу, а сам выходишь и еле стоишь, не бегаешь. Что это такое? Совет Галактионову – не брать его в заявку»

Владислав Радимов раскритиковал Артема Дзюбу.

Сегодня представитель форварда « » подверг критике главного тренера москвичей : «Он говорит , что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Тренер стал для меня главным разочарованием».

«Когда Дзюба приходил в «Локо», он говорил, что Галактионов – супертренер, мужик. Мы за него бьемся и так далее. Сейчас агент говорит, что изменилось отношение Галактионова.

Но если он так себя ведет? Он выходит абсолютно растренированный к началу чемпионата, являясь действующим игроком, откровенно ржет на серии пенальти с «Балтикой»... Наверное, изменится и у тренера отношение.

Но, повторюсь, год назад Дзюба говорил одно – настоящий мужик, мы его любим, за него играем, а что изменилось-то сейчас, если он такой хороший мужик и тренер? То, что он тебя посадил, стал плохим сразу? По-моему, это абсолютно не красит Дзюбу. Ты переобуваешься на ходу и мечешь дерьмо в тренера, который рядом с тобой.

Я бы на месте Галактионова не брал бы его больше в заявку. Вот такой мой совет Михаилу Михайловичу.

Дзюба в зеркало пусть посмотрит, что он выходит и еле стоит, не бегает, что это такое? А Галактионова, если он поставит Дзюбу, другие футболисты спросят, мол, тренер, я тренируюсь, бегаю, а ты его ставишь... У Сулейманова может не получаться что-то, но он носится вон как», – сказал бывший полузащитник « » Радимов.

Дзюба атаковал «Локо» – словами агента. Обвинили Галактионова в трусости и клуб в том, что его списывают