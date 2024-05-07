Радимов – Дзюбе: «Мечешь дерьмо в тренера, переобуваешься на ходу, а сам выходишь и еле стоишь, не бегаешь. Что это такое? Совет Галактионову – не брать его в заявку»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Владислав Радимов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Тимур Сулейманов брань Леонид Гольдман Футбол

Владислав Радимов раскритиковал Артема Дзюбу.

Сегодня представитель форварда «Локомотива» Леонид Гольдман подверг критике главного тренера москвичей Михаила Галактионова: «Он говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Тренер стал для меня главным разочарованием».

«Когда Дзюба приходил в «Локо», он говорил, что Галактионов – супертренер, мужик. Мы за него бьемся и так далее. Сейчас агент говорит, что изменилось отношение Галактионова.

Но если он так себя ведет? Он выходит абсолютно растренированный к началу чемпионата, являясь действующим игроком, откровенно ржет на серии пенальти с «Балтикой»... Наверное, изменится и у тренера отношение.

Но, повторюсь, год назад Дзюба говорил одно – настоящий мужик, мы его любим, за него играем, а что изменилось-то сейчас, если он такой хороший мужик и тренер? То, что он тебя посадил, стал плохим сразу? По-моему, это абсолютно не красит Дзюбу. Ты переобуваешься на ходу и мечешь дерьмо в тренера, который рядом с тобой.

Я бы на месте Галактионова не брал бы его больше в заявку. Вот такой мой совет Михаилу Михайловичу.

Дзюба в зеркало пусть посмотрит, что он выходит и еле стоит, не бегает, что это такое? А Галактионова, если он поставит Дзюбу, другие футболисты спросят, мол, тренер, я тренируюсь, бегаю, а ты его ставишь... У Сулейманова может не получаться что-то, но он носится вон как», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Радимов.

Дзюба атаковал «Локо» – словами агента. Обвинили Галактионова в трусости и клуб в том, что его списывают

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18 комментариев
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Чемодан, вокзал, Шанхай
+28
-3
+25
Помню как фаны Локо радовались,когда Дзюба в начале забивал))Но Дзюбе всегда хватало на начало)а потом начиналось одно и тоже)))В Спартаке и Зенит все это по несколько кругов с арендами))
+13
-1
+12
Ответ Ебздрогыч
Чемодан, вокзал, Шанхай
Нет, не надо портить только было возродившуюся курьеру Леонид Викторычу)
+9
0
+9
Когда это Дзюба бегал, он же вроде на коротком пасе в штрафной большинство забивал.
+4
-1
+3
Ответ Не уверен!!
Помню как фаны Локо радовались,когда Дзюба в начале забивал))Но Дзюбе всегда хватало на начало)а потом начиналось одно и тоже)))В Спартаке и Зенит все это по несколько кругов с арендами))
Если норм играл, то почему не радоваться должны были? Через 3 тура уйдет из клуба, а агент просто пытается говна на вентилятор подкинуть, ему же ещё Дзюбу нужно пристроить куда-то после Локо.
+3
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опять за старое возмётся - по шкафчикам пройдётся
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В тундру
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база
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Люди с годами становятся мудрее.. ещё раз убеждаюсь что дзюба не человек,а 💩)
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Влад адекватно все сказал 👍
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Как ожидаемо такое дешёвое поведение от Артемки🤮
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" Хм,экспертишка" - подумал Дзюба
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Ответ Boba
Когда это Дзюба бегал, он же вроде на коротком пасе в штрафной большинство забивал.
В последний раз помню в матче с Тоттенхэмом ,что он именно бежал.
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Ответ Boba
Когда это Дзюба бегал, он же вроде на коротком пасе в штрафной большинство забивал.
Он хорош в навале на ворота, позиционной атаке, а нынешней игру Локо он не тянет
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