Гурцкая о конфликте Дзюбы и «Локо»: «Руководство некорректно показывает себя. Все было нормально, пока Артем забивал. Сейчас – нет, и тут же ему вспомнили, что Тутанхамона убил он»
Тимур Гурцкая высказался о конфликте «Локомотива» и Артема Дзюбы.
Ранее появилась информация, что Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локомотивом» в надежде вернуть себе место в стартовом составе.
Представитель футболиста Леонид Гольдман сказал, что железнодорожники приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона». В клубе заявили: «У нас нет предвзятого отношения ни к одному игроку, в том числе к Артему».
– Знаете, о чем это говорит этот скандал? Руководство «Локомотива» чуть-чуть некорректно показывает себя.
Дзюба так себя вел все это время, ему это разрешалось. Он снимался в более откровенных передачах, где матерился, все было нормально, пока он забивал. Сейчас у него полоса, где он не забивает, и тут же ему вспомнили, что Тутанхамона тоже убил он. Это просто некорректно.
Когда «Локомотив» его брал, все понимали, что Дзюбу нельзя посадить на скамейку. «Локомотив» пытается переобуться, но им все равно никто не верит. В данной ситуации Дзюба выглядит выигрышнее, чем «Локомотив».
– Возможно, вы были бы правы, но когда его представитель накидывает – это тоже не выигрышная история.
– Гольдман – не первый представитель, который накидывает.
– Был ли какой-то большой скандал у Дзюбы в «Зените»?
– Нет.
– Может, потому что клуб хорошо работает?
– Сто процентов.
– Мог бы он участвовать в программе со Слуцким, будучи в «Зените»?
– Сравни административный ресурс «Зенита» и «Локомотива». Дзюба просто боялся, – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Как только ты становишься бесполезен и только вредишь своими поступками репутации компании - тебе указывают на дверь
Я из тех, кто был рад появлению Дзюбы в Локомотиве, радовался его результативным действиям. В фэнтези наверное дольше всех не убирал его из состава) Я хотел бы, чтобы с ним продлили контракт, но при условии реальной пользы от него на поле. Пока этого не видно. Искренне желаю быстрее вернуть форму - Локо нужен забивной нап. Спад пройдет и всё будет норм. А может уже и заканчивать пора. Решать это только Артему. Но вот так гнать на клуб через всяких агентов - это не красит его.