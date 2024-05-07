Березуцкий о конфликте Дзюбы и «Локо»: «Ему для этого достаточно двух недель. Он не может сидеть на замене. Лишний скандал»

Алексей Березуцкий высказался о конфликте «Локомотива» и Артема Дзюбы.

Ранее появилась информация, что Дзюба отказался от опции автоматического продления контракта с «Локомотивом» в надежде вернуть себе место в стартовом составе.

Представитель футболиста Леонид Гольдман сказал, что железнодорожники приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона». В клубе заявили: «У нас нет предвзятого отношения ни к одному игроку, в том числе к Артему».

– В середине апреля представитель Дзюбы Леонид Гольдман говорил, что у Дзюбы нет конфликта с « ». Прошло полмесяца – и он появился.

– Надо знать Артема, ему для этого достаточно не двадцати дней, а двух недель. Он не может сидеть на замене, это даже хорошо. Это все знали, тут ничего нового.

На Артема возраст глобально не влияет. Артем когда-нибудь бежал? Нет. Его сильные качества: игра головой, завершение в штрафной, умение развернуться с мячом. Другой вопрос, что он стал меньше двигаться чуть-чуть.

Мне кажется, это лишний скандал.

– В «Зените» у Дзюбы не было скандалов. считает, что Артем боялся админресурса.

– Думаю, Артем никого не боится, потому что у него все идет с экспрессией. Настроение проявилось – он это сделал, – сказал бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Гурцкая о конфликте Дзюбы и «Локо»: «Руководство некорректно показывает себя. Все было нормально, пока Артем забивал. Сейчас – нет, и тут же ему вспомнили, что Тутанхамона убил он»