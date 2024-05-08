Хуммельс о финале ЛЧ: «Почему бы «Боруссии» не выиграть на «Уэмбли»?»

Матс Хуммельс верит в победу «Боруссии» Дортмунд в финале ЛЧ.

« » вылетел из , дважды проиграв « » Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала. В ответной игре забил .

«Я забил слишком мало голов в Лиге чемпионов за карьеру – всего пять. Сейчас хороший момент, чтобы сделать это снова.

Со второго матча группового этапа мы верили, что можем побеждать в каждой игре, и я не вижу причин, почему бы нам не выиграть на «Уэмбли».

Мы оставались активными в этой игре и смогли поддерживать такой темпа игры на этом стадионе. Это был наш рецепт успеха», – сказал защитник « » в эфире DAZN.

Клуб из Дортмунда встретится в финале турнира с победителем пары «Реал Мадрид» – «Бавария» (первая игра – 2:2).

Финал Лиги чемпионов-2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.