Хуммельс о финале ЛЧ: «Почему бы «Боруссии» не выиграть на «Уэмбли»?»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс верит в победу «Боруссии» Дортмунд в финале ЛЧ.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала. В ответной игре забил Хуммельс.

«Я забил слишком мало голов в Лиге чемпионов за карьеру – всего пять. Сейчас хороший момент, чтобы сделать это снова.

Со второго матча группового этапа мы верили, что можем побеждать в каждой игре, и я не вижу причин, почему бы нам не выиграть на «Уэмбли».

Мы оставались активными в этой игре и смогли поддерживать такой темпа игры на этом стадионе. Это был наш рецепт успеха», – сказал защитник «Боруссии» в эфире DAZN.

Клуб из Дортмунда встретится в финале турнира с победителем пары «Реал Мадрид» – «Бавария» (первая игра – 2:2).

Финал Лиги чемпионов-2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

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11 комментариев
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Настоящий вожак, красавец. Очередной топ-матч выдал.
+13
0
+13
Ответ Topwintop
Потому что у вас нет хорвата
Тренер хорват)
+7
0
+7
Большой респект команде из Дортмунда! Желаю победы ✌️ в финале!!!
+3
-2
+1
Дортмунду - мои аплодисменты. Но на Уэмбли фортуна ведь может и предъявить за два полуфинала...
+1
-1
0
Дортмунд автобус, кому рассказать не поверят
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Хуммельс по итогам плей-офф ЛЧ заслужил больше всех зазвездившихся балаболов вроде Холланда, Мбаппе, Белингема
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Ответ lyublyu Costornaya
ответ:потому что автобус
Привет, Челси 2012 😎
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