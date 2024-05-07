«Боруссия» – первый немецкий финалист ЛЧ за 4 года. «Бавария» выиграла турнир в 2020-м
В финале ЛЧ впервые за четыре года выступит немецкий клуб.
«Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».
До этого дня последней командой из Бундеслиги, доходившей до финала, была «Бавария». В 2020 году она выиграла турнир.
Браво Боруссия, так этим мешкам и надо!
Тем глупым удалением
Да,да
Тот самый клуб что им 8 голов пихал
И принципе куча разгромных поражений оформил им