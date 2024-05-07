«Боруссия» – первый немецкий финалист ЛЧ за 4 года. «Бавария» выиграла турнир в 2020-м

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

В финале ЛЧ впервые за четыре года выступит немецкий клуб.

«Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

До этого дня последней командой из Бундеслиги, доходившей до финала, была «Бавария». В 2020 году она выиграла турнир.

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25 комментариев
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левая пенка в группе с ньюкаслом и подгон араухо вот и весь путь псж
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Санчо пол сезона в соньку рубился дома, во второй половине сезона может ЛЧ зацепить
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Пока проводы у Ройса как в Голливуде 😅
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Будет забавно, если повторится финал ЛЧ 2013 года ☝️
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Ответ therealgreenman
Санчо пол сезона в соньку рубился дома, во второй половине сезона может ЛЧ зацепить
А мог бы наблюдать как Тен Хаг проигрывает 4:0 Пэласу с внебрачным сыном Абелардо
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Молодцы Дортмунд. респектос.
+5
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Будет сказочно, если перед уходом Ройс поднимет над головой ушастого.
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Ответ SergioRamos92
Они же и Баварию поддерживают массово Да,да Тот самый клуб что им 8 голов пихал И принципе куча разгромных поражений оформил им
Дело же не в Баварии. Просто, болеют против Реала. Ведь Мадрид для болельщиков Барселоны самый непримиримый соперник…
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Ответ Бестрофейник 19/20
Араухо ногой задел Барколя. Там чистый фол
Подарок от этого не менее отличный)
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В финале Боруссия, а радуются фанаты Месси. Те самые, что 2 последние сезона болели за этот же ПСЖ 😂😂😂 Какие же жалкие
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Даже если проиграют Реалу/Баварии - год для Дортмунда мега-успешный, придираться ни к чему, а Терзич уже стал легендой и добился феноменальных успехов с Боруссией.
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На Борусседортмундской хорошая погода, на Париссентжермен опять идут дожди.
Браво Боруссия, так этим мешкам и надо!
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Ответ Бестрофейник 19/20
Араухо ногой задел Барколя. Там чистый фол
Суть в том что Араухо по сути слил весь матч Барселоны
Тем глупым удалением
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ПСЖ конечно не Бавария и уж тем более не Реал, будет тяжело Дортмунду в финале, НО как же не хочется опять слышать эти слова- Мой любимый Марко Ройс он снова не чемпион,он снова становится вторым
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Ответ Абдул Абакаев
левая пенка в группе с ньюкаслом и подгон араухо вот и весь путь псж
Араухо ногой задел Барколя. Там чистый фол
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Рад за Дортмунд, а ПСЖ просто невезло, обстреляли штанги и перекладины
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Ответ Бестрофейник 19/20
В финале Боруссия, а радуются фанаты Месси. Те самые, что 2 последние сезона болели за этот же ПСЖ 😂😂😂 Какие же жалкие
Нуууу, лично я никогда за Париж не болел, также как и Интер Майями сейчас не интересует. Против ПСЖ сейчас, скорее, из-за поведения Дембеле. Да и Дортмунд в этой паре выглядел андердогом и , как нейтральному болельщику, их выход в финал более привлекателен. ИМХО
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Ответ Бестрофейник 19/20
В финале Боруссия, а радуются фанаты Месси. Те самые, что 2 последние сезона болели за этот же ПСЖ 😂😂😂 Какие же жалкие
Они же и Баварию поддерживают массово
Да,да
Тот самый клуб что им 8 голов пихал
И принципе куча разгромных поражений оформил им
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Ответ corazon blanco
Хотелось бы отметить прекрасное судейство в матче, просто образцовое я бы сказал. Надеюсь Нассер не ворвался в раздевалку к судьям.
Вспомни как Асето ставил пенку в моменте Бензема Диаш, хотя в матче с Альмерией за такой же наступ со стороны Карвахаля после ВАР не поставил пенку Арсато низко квалифицированный судья
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