«Боруссия» – первый немецкий финалист ЛЧ за 4 года. «Бавария» выиграла турнир в 2020-м

В финале ЛЧ впервые за четыре года выступит немецкий клуб.

« » дважды обыграла « » в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

До этого дня последней командой из Бундеслиги, доходившей до финала, была « ». В 2020 году она выиграла турнир.