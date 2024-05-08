Терзич о выходе «Боруссии» в финал ЛЧ: «Мы упустили титул на своем поле в последнем туре в прошлом году. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам»

Эдин Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов.

«Перед первой игрой с мы впервые заговорили о том, что путешествие в Лондон может оказаться коротким. Тогда многие еще были в замешательстве. В прошлом сезоне мы упустили чемпионство на своем поле в заключительном туре. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам.

Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит. Я очень рад выходу в финал с моей командой», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.