Терзич о выходе «Боруссии» в финал ЛЧ: «Мы упустили титул на своем поле в последнем туре в прошлом году. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ ПСВ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов.

«Перед первой игрой с ПСВ мы впервые заговорили о том, что путешествие в Лондон может оказаться коротким. Тогда многие еще были в замешательстве. В прошлом сезоне мы упустили чемпионство на своем поле в заключительном туре. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам.

Мы росли с каждым матчем и в итоге поняли, что можем стать командой, которая всех удивит. Я очень рад выходу в финал с моей командой», – сказал главный тренер «Боруссии» в эфире DAZN.

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28 комментариев
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Выйти финал ЛЧ с Боруссией - это достойно уважения 🔥
(так еще и вышел с 1 места из группы смерти)
+37
-2
+35
Да при любом исходе в финале, встречать дома их будут как героев. Браво!
+22
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За фанов Дортмунда реально рад,–лучшие болелы в Европе в плане преданности футболу и отдачи клубу в каком бы состоянии он не был
+17
-1
+16
Ответ Евгений Сидоров
Вопрос где Боруссия после финала прошлого сезона нашла такие стальные яички. Прошлосезонная Боруссия бы задрожала как осиновый лист на ветру во время этой игры. Что произошло?!
Просто играли против ПСЖ. В финале против нормальной команды задрожат.
+10
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+8
Ответ mancity111
А теперь упустят и в ЛЧ. По мне так в финале без шансов. Как в прошлый раз с Баварией. Хотя, конечно, они капитальные красавцы. Из группы выйти было нереально сложно. А они уже в финале
На бумаге и сегодня шансов было мало. Это футбол, возможно все.
+7
0
+7
Вопрос где Боруссия после финала прошлого сезона нашла такие стальные яички. Прошлосезонная Боруссия бы задрожала как осиновый лист на ветру во время этой игры. Что произошло?!
+7
-1
+6
В финале возможно все. Пусть желтенькие победят, пазязя
+5
-1
+4
Ответ mancity111
А теперь упустят и в ЛЧ. По мне так в финале без шансов. Как в прошлый раз с Баварией. Хотя, конечно, они капитальные красавцы. Из группы выйти было нереально сложно. А они уже в финале
После стольких побед в ЛЧ не стоит быть таким однозначным. И Реал и Бавария им вполне по плечу.
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+2
Ответ Евгений Сидоров
Вопрос где Боруссия после финала прошлого сезона нашла такие стальные яички. Прошлосезонная Боруссия бы задрожала как осиновый лист на ветру во время этой игры. Что произошло?!
Что произошло? Может всё-таки появилось побольше везения? Без хейта говорю, но всё же позволяли соперникам у своих ворот они много. ПСЖ так и вовсе был лучше. Не понимаю такого сильного хейта в сторону парижан. В чемпионате Боруссия всё также нестабильна и только из-за нового формата находится в зоне ЛЧ. Думаю, Реал уверенно их обыграет, если не обосрётся против кризисной Баварии
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Ответ Евгений Сидоров
Вопрос где Боруссия после финала прошлого сезона нашла такие стальные яички. Прошлосезонная Боруссия бы задрожала как осиновый лист на ветру во время этой игры. Что произошло?!
Очевидно Беллингем мешал)
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Ответ Владимир Владимирович
А Терзич не плох между прочим. Вот за кем нужно интересоваться топ клубам, а не Арне Слотом каким то из за небольшого всплеска в Фейеноорде
глянул в этом сезоне игру боруссии, такое себе, на любителя,плюс жутко нестабильная игра
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Теперь поболеем за Баварию
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Знатоки , у Дортмунда хороший вратарь? Чето сегодня смотрел, показалось, что слабоват
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Ответ shapor
На бумаге и сегодня шансов было мало. Это футбол, возможно все.
Сегодня просто повезло. Достаточно посмотреть на статистику, xg и так далее.
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Ответ shapor
На бумаге и сегодня шансов было мало. Это футбол, возможно все.
И с атлетами тоже ага
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реально красавчики
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Ответ Евгений Сидоров
Вопрос где Боруссия после финала прошлого сезона нашла такие стальные яички. Прошлосезонная Боруссия бы задрожала как осиновый лист на ветру во время этой игры. Что произошло?!
Сделали выводы, как вариант. Учится на своих ошибках это лучшая наука. Терзич однозначно очень интересный тренер с возможным большим будущем.
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Боруссия играла в футбол Реала против Сити, но в исполнении Реала это здесь на сайте называлось антифутболом. Хорошо хоть немцы молодцы.
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Ответ ster3
Терзич физрук как тут писали раньше или все же нет?
Физрук. Как и всякие Ди Маттео, Гранты, у кого там ещё шальные финалы были... Откровенный слив прошлого сезона и безвариантный нынешний сезон дома говорит об уровне тренера. Ну хотя бы перестали на последних минутах очки терять с аутсайдерами.
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Ответ bulldozer
Очевидно, что Дортмунд не выиграет финал. К сожалению.
это футбол, кто знает как пойдет...
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Ответ Нефанатик
Боруссия играла в футбол Реала против Сити, но в исполнении Реала это здесь на сайте называлось антифутболом. Хорошо хоть немцы молодцы.
ну реал и сити по статусу и финансам ближе чем дортмунд и псж. 900+ миллионов против 460.
играть в атакующий футбол против супер атакующей команды черевато.
в таких играх нужно применять итальянскую тактику, забиваем 1, сушим игру. Так и выигрывают решающие матчи.
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