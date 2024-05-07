Тухель о Кроосе: «Надеюсь, «Бавария» станет горстью песка в пас-машине Тони. Он доминирует, задает ритм игры «Реала», играючи справляется с давлением, но мы готовы»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Томас Тухель Футбол

Томас Тухель назвал Тони Крооса машиной по производству пасов.

«Реал Мадрид» в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).

«Тони – ключевой игрок на протяжении многих лет, это даже невозможно правильно оценить. Многие годы он играючи справляется с давлением.

Он доминирует в играх со своим изяществом и задает ритм игры «Реала». Мы к этому готовы и надеемся, что станем горстью песка в пас-машине Крооса.

Но мы играем не только против Тони, но и против «Реала», который очень хорошо подготовлен. Поэтому задача очень сложная», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель.

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24 комментария
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Наконец-то Тони начали отдавать должное.
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Ответ Степан Елесин
Пару минут понадобилось, чтобы понять это оборот про «горсть песка в пас-машине»…)
Это отсылка к известной цитате немецкого писателя Гюнтера Айха «Будь песком, а не маслом в мировом механизме». Эта надпись размещена на памятнике неизвестным дезертирам Вермахта
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Пару минут понадобилось, чтобы понять это оборот про «горсть песка в пас-машине»…)
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Да, Тони настоящий дирижер команды. И казалось бы, что Тони потихоньку сдает, прошлый сезон провел на относительно себя среднем уровне, но в этом сезоне Кроос словно получил второе дыхание и играет просто изумительно. Тем более после матча с Баварией на следующий день ожидается, что будет официально объявлено о продлении контракта с немцем. Потрясающе, еще как минимум год можно будет понаслаждаться его радиуоправляемыми передачами и бильярдными ударами.
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Ответ [Ingush]
Наконец-то Тони начали отдавать должное.
Он вроде давно уже сам все взял
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Ответ belikovda.90
Если бы Кросс играл бы в МС, Барселоне, Ливерпуль, то мы бы увидели его потенциал на 100%, а в Реале и на 70% не раскрылся из-за простоты и примитивизма. Кроос - аналог Хави.
Мне кажется было бы наоборот. Потому что Ливерпуль и Мсити системные машины, игроков которых упрекает за излишнюю индивидуальность в матчах. А Реал напротив почти всегда играл сугубо на индувидуалке игроков , поэтому раскрыть свой потенциал тут больше ,ведь тебя не ограничивают со всех сторон (это лишь моё мнение)
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+8
Ответ pit4er
Это отсылка к известной цитате немецкого писателя Гюнтера Айха «Будь песком, а не маслом в мировом механизме». Эта надпись размещена на памятнике неизвестным дезертирам Вермахта
Спасибо, не знал про это
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Ответ Заяцволк
Горсть песка в песках пустыни - это Роналду
Вот это юмор. Высший уровень. Стенд ап рухнул только что
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Ого, вот это конечно фигура речи! Ну пусть тогда Бавария станет горстью песка в песочных часах Реала, неумолимо отсчитывающих время для получения очередного титула в этом году!
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Ответ pit4er
Это отсылка к известной цитате немецкого писателя Гюнтера Айха «Будь песком, а не маслом в мировом механизме». Эта надпись размещена на памятнике неизвестным дезертирам Вермахта
Спасибо, не знал про это
+1
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+1
Ответ pit4er
Это отсылка к известной цитате немецкого писателя Гюнтера Айха «Будь песком, а не маслом в мировом механизме». Эта надпись размещена на памятнике неизвестным дезертирам Вермахта
Круто, спасибо, не пришлось гуглить. 👏
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Ответ belikovda.90
Как мне кажется, Пер лучше всех ракрывает игроков Хоть они и играют системно, но там управляемый хаос У Пепа Крос разрывал Можно посмотреть, во что превратил Пеп Родри- Бускетс+Каземиро в одном
Только игроки Пепа и Клоппа сильно зависят от системы поставленной тренером и вне их системы в большинстве случаев проваливаются.
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Кейну не забудь сказать, чтобы он Кросса поддавливал, когда рядом находится, а не бросал игрока.
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убирай кислого из защиты и ставь хоть упекамано хоть делигта на уколах!!
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кросса легко накрывают и часто это вижу в играх, будто товарищи по команде не могут ему сказать бро он уже в двух шагах от тебя, отдай пас кому нибудь, такое к сожалению бывает, пресинг не всегда выдерживает во всем остальном бриллиант
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Ответ Степан Елесин
Пару минут понадобилось, чтобы понять это оборот про «горсть песка в пас-машине»…)
Объясни !)
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Ответ Temp LC
Мне кажется было бы наоборот. Потому что Ливерпуль и Мсити системные машины, игроков которых упрекает за излишнюю индивидуальность в матчах. А Реал напротив почти всегда играл сугубо на индувидуалке игроков , поэтому раскрыть свой потенциал тут больше ,ведь тебя не ограничивают со всех сторон (это лишь моё мнение)
Как мне кажется, Пер лучше всех ракрывает игроков Хоть они и играют системно, но там управляемый хаос У Пепа Крос разрывал Можно посмотреть, во что превратил Пеп Родри- Бускетс+Каземиро в одном
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Ответ belikovda.90
Как мне кажется, Пер лучше всех ракрывает игроков Хоть они и играют системно, но там управляемый хаос У Пепа Крос разрывал Можно посмотреть, во что превратил Пеп Родри- Бускетс+Каземиро в одном
Вы про того самого Пепа который ставил Крооса в защиту?
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