Тухель о Кроосе: «Надеюсь, «Бавария» станет горстью песка в пас-машине Тони. Он доминирует, задает ритм игры «Реала», играючи справляется с давлением, но мы готовы»
Томас Тухель назвал Тони Крооса машиной по производству пасов.
«Реал Мадрид» в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).
«Тони – ключевой игрок на протяжении многих лет, это даже невозможно правильно оценить. Многие годы он играючи справляется с давлением.
Он доминирует в играх со своим изяществом и задает ритм игры «Реала». Мы к этому готовы и надеемся, что станем горстью песка в пас-машине Крооса.
Но мы играем не только против Тони, но и против «Реала», который очень хорошо подготовлен. Поэтому задача очень сложная», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель.