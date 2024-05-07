Румменигге о 2:2 с «Реалом»: «Хотелось бы выиграть 2:1, но «Мадрид» заслужил ничью. В среду сыграют две самые успешные команды последнего десятилетия»
Карл-Хайнц Румменигге высказался о матчах «Баварии» с «Реалом» в 1/2 финала ЛЧ.
Команды проведут встречу в рамках полуфинала Лиги чемпионов завтра, 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.
– Какие у вас остались впечатления от первой игры?
– Обе команды провели отличный матч. Мне бы хотелось выиграть со счетом 2:1, но должен признать, что «Реал Мадрид» тоже сыграл хорошо и заслуживал ничьей.
– Что вы подумали, когда увидели этот пас Крооса на Винисиуса?
Честно говоря, я немного испугался, что он смог сделать передачу с такой дистанции через всю нашу оборону. А потом еще и Винисиус, игрок, которого сложно остановить, если дать ему хотя бы полметра преимущества.
«Реал Мадрид» – это самый знаменитый и успешный клуб в мире. Много говорят о клубном коэффициенте УЕФА, но более интересен коэффициент клубов за последнее десятилетие.
На первом месте «Реал Мадрид», за ним следует «Бавария». Мы тоже были не так уж плохи, выиграли Лигу чемпионов в 2013 и 2020 годах. Не сомневайтесь, что в среду встретятся две самые успешные команды последнего десятилетия, – сказал член наблюдательного совета «Баварии».
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Ждем 8 мая отличной игры между двумя гигантами футбольного мира 🤍🔝❤️