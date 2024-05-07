Румменигге о 2:2 с «Реалом»: «Хотелось бы выиграть 2:1, но «Мадрид» заслужил ничью. В среду сыграют две самые успешные команды последнего десятилетия»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Тони Кроос Винисиус Жуниор Футбол

Карл-Хайнц Румменигге высказался о матчах «Баварии» с «Реалом» в 1/2 финала ЛЧ.

Команды проведут встречу в рамках полуфинала Лиги чемпионов завтра, 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

– Какие у вас остались впечатления от первой игры?

– Обе команды провели отличный матч. Мне бы хотелось выиграть со счетом 2:1, но должен признать, что «Реал Мадрид» тоже сыграл хорошо и заслуживал ничьей.

– Что вы подумали, когда увидели этот пас Крооса на Винисиуса?

Честно говоря, я немного испугался, что он смог сделать передачу с такой дистанции через всю нашу оборону. А потом еще и Винисиус, игрок, которого сложно остановить, если дать ему хотя бы полметра преимущества.

«Реал Мадрид» – это самый знаменитый и успешный клуб в мире. Много говорят о клубном коэффициенте УЕФА, но более интересен коэффициент клубов за последнее десятилетие.

На первом месте «Реал Мадрид», за ним следует «Бавария». Мы тоже были не так уж плохи, выиграли Лигу чемпионов в 2013 и 2020 годах. Не сомневайтесь, что в среду встретятся две самые успешные команды последнего десятилетия, – сказал член наблюдательного совета «Баварии». 

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14 комментариев
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Ответ Подкат Мальдини
а как же синегранатовые?
сыграют их хозяева.
+10
-1
+9
Приятно осознавать,что между клубами все на уважении,начиная с руководства,заканчивая игроками )
Ждем 8 мая отличной игры между двумя гигантами футбольного мира 🤍🔝❤️
+7
0
+7
Ответ Rister81
Приятно осознавать,что между клубами все на уважении,начиная с руководства,заканчивая игроками ) Ждем 8 мая отличной игры между двумя гигантами футбольного мира 🤍🔝❤️
А так и должно быть между двумя великими клубами.
+2
0
+2
Ответ Подкат Мальдини
а как же синегранатовые?
За них играют два хозяина)
+2
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Эх , где-то я спомнил 70-е
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Комментарий удален пользователем
Интересный будет матч, победить может каждый. Удачи Реалу!
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Ответ Iamliam
У Баварии больше финалов в 2010х, и больше полуфиналов(учитывая нынешний), а побед столько же.
На одну победу больше
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Ответ Подкат Мальдини
а как же синегранатовые?
Сигегоанатовые вспомнят 7:0 по сумме двух и 8:2, и с грустью на сердце продолжат болеть за Баварию в полуфинале.
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Ответ Подкат Мальдини
а как же синегранатовые?
они под баваркой в последнее десятилетие, а в 2013 вообще был мастер класс от рекодмайстера
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Ответ Iamliam
Комментарий удален пользователем
Барселона, не Сити?)
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