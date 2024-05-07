Нойер перед «Реалом»: «У меня нет страха. Если у «Баварии» был шанс обыграть их у себя дома, то и в Мадриде будет»

Мануэль Нойер высказался о «Реале» перед матчем в Лиге чемпионов.

« » в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале (первая игра – 2:2).

«Для обеих команд все будет зависеть от хорошей формы. Первый гол тоже важен, этот удар.

В матче с такой командой, как «Реал», все всегда сводится к мелочам. Концентрация будет очень высокой с обеих сторон. Обе команды сильны в атаке.

У «Реала» сложно выделить одного самого опасного игрока. У них всегда были удивительные футболисты. У них и сейчас много тех, кто может все решить.

Я знаю « » до его реконструкции. В этом стадионе есть что-то особенное, что-то историческое. В Европе вряд ли найдется другой стадион, на котором было бы лучше играть. Мы все в предвкушении.

Нужно сохранять концентрацию, когда на такой арене много эмоций, нужно верить в себя, превратить внешние факторы во что-то позитивное. Мы постараемся сделать это завтра. Если получится, то точно сможем выйти в финал.

Я приехал сюда без страха. Мы очень уверены в себе и знаем, какую игру провели на прошлой неделе. Мы знаем, с кем нам предстоит играть. Если был шанс обыграть «Реал» дома, то и здесь он тоже будет», – сказал голкипер «Баварии» .