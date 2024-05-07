Нойер перед «Реалом»: «У меня нет страха. Если у «Баварии» был шанс обыграть их у себя дома, то и в Мадриде будет»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Футбол

Мануэль Нойер высказался о «Реале» перед матчем в Лиге чемпионов.

«Мадрид» в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).

«Для обеих команд все будет зависеть от хорошей формы. Первый гол тоже важен, этот удар.

В матче с такой командой, как «Реал», все всегда сводится к мелочам. Концентрация будет очень высокой с обеих сторон. Обе команды сильны в атаке.

У «Реала» сложно выделить одного самого опасного игрока. У них всегда были удивительные футболисты. У них и сейчас много тех, кто может все решить.

Я знаю «Сантьяго Бернабеу» до его реконструкции. В этом стадионе есть что-то особенное, что-то историческое. В Европе вряд ли найдется другой стадион, на котором было бы лучше играть. Мы все в предвкушении.

Нужно сохранять концентрацию, когда на такой арене много эмоций, нужно верить в себя, превратить внешние факторы во что-то позитивное. Мы постараемся сделать это завтра. Если получится, то точно сможем выйти в финал.

Я приехал сюда без страха. Мы очень уверены в себе и знаем, какую игру провели на прошлой неделе. Мы знаем, с кем нам предстоит играть. Если был шанс обыграть «Реал» дома, то и здесь он тоже будет», – сказал голкипер «Баварии» Нойер.

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19 комментариев
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Я напомню тем, кто считает, что Реал был автобусом в матче против Баварии) Да, Qwerty?)
XG Бавария 1.7 - Реал 1.9
Эта имитация бурной деятельности у Баварии для Реала не является опасностью
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Шанс шансу рознь. Есть большие, а есть маленькие.
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Кто с Байером играл, тот Мадрида не боится)
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Ответ Ильяс Уалиханов
Помню как он говорил, что Покажу Барселоне кто тут босс. По итогу Месси положил две банки, вторая чистый шедевр на века, когда Боатенг на попу сел)) Сильный был полуфинал, а так конечно Бавария чаще всего хлопает Барсу последние годы, уже привык. А так, лучше Реал не злить
А помнишь как Месси испугался выйти с Баварией, когда немцы выиграли 7:0 с общим счетом? )
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Ответ Den-is
Понятно, он все уже почти выиграл в карьере. Но что-то слишком в себя поверил. Все таки уже не на пике
а с чего ему не верить в себя? один из самых титулованных и опытных игроков мира, так и должен себя вести все правильно
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смотрю много матчей реала и есть ощущение(может ошибаюсь),что иногда после того,как им забьют-мадридцы начинают играть...
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Ответ Подкат Мальдини
а с чего ему не верить в себя? один из самых титулованных и опытных игроков мира, так и должен себя вести все правильно
Ну не по возможностям вера у него)
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Ответ Den-is
Ну не по возможностям вера у него)
на этой стадии и при играх равных грандов все по возможности , тут 100% 50на50 , если у такой глыбы должны дрожать ноги то что тогда молодым описяться?
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Ответ Den-is
Я напомню тем, кто считает, что Реал был автобусом в матче против Баварии) Да, Qwerty?) XG Бавария 1.7 - Реал 1.9 Эта имитация бурной деятельности у Баварии для Реала не является опасностью
Это XG не отражает всей реальности происходящей на поле, мяч вдоль ворот пролетает сразу в статистику XG идет
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Ответ rusya_10
Это XG не отражает всей реальности происходящей на поле, мяч вдоль ворот пролетает сразу в статистику XG идет
Очень даже отражает) Не надо)
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Ответ Den-is
Очень даже отражает) Не надо)
По этой логике можно открыть статистику и увидеть, что Удары 15/7 в пользу Баварии, Атаки 96/81 в пользу Баварии, Опасные атаки 46/37 в пользу Баварии
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Ответ rusya_10
По этой логике можно открыть статистику и увидеть, что Удары 15/7 в пользу Баварии, Атаки 96/81 в пользу Баварии, Опасные атаки 46/37 в пользу Баварии
Как раз таки xG отражает опасность
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