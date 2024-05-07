Тухель о шансах «Баварии» и «Реала»: «У них 51% из-за игры дома. Мы хотим выйти в финал»
Томас Тухель оценил шансы «Баварии» и «Реала» в матче Лиги чемпионов.
«Мадрид» в среду примет «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 2:2).
«Вся подготовка была сосредоточена на содержании игры. Мы не говорили о «легенде «Реала». Это один из самых сложных стадионов для победы, но это не невозможно. У нас была очень хорошая первая игра, к сожалению, мы не выиграли.
Учитывая, что сейчас они играют дома, может быть, 51% в пользу «Реала». Это, очевидно, один из крупнейших клубов в мире. Мы также большой клуб в Европе. Вот почему это будет отличный матч.
Мы в полуфинале, хотим выйти в финал. Завтра мы сыграем, чтобы попасть на «Уэмбли» – и больше ничего.
Я думаю, что игра может развиваться волнами, в ней могут быть разные фазы. Обеим командам также иногда придется терпеть, страдать. Обе команды чрезвычайно сильны во владении мячом, в быстрых атаках», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель.