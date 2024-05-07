Рапопорт об отмене гола Клаудиньо «Факелу»: «Само правило – нелепое. Когда смотрел матч, даже не понял, почему отменили»

Борис Рапопорт прокомментировал эпизод с отменой гола Клаудиньо в ворота «Факела».

«Зенит» сыграл вничью с воронежской командой в 27-м туре Мир (1:1). На 89-й минуте судьи отменили гол хавбека петербуржцев из-за офсайда у в развитии голевой атаки.

«Считается, что Вендел повлиял на ситуацию в данном моменте. Вчера все это долго по телевизору объясняли. С игровой точки зрения считаю, что само правило – нелепое. Хороший, красивый гол отменили.

Логика такая, что если бы Вендел не мешал защитнику, тот сыграл бы в мяч? Мне трудно это комментировать. Чистый гол, когда смотрел матч, даже не понял, почему его отменили.

Но эти же правила не в России придумываются. Наши судьи действуют, в соответствии с международными рекомендациями, принимая решения. Все это немного странно», – сказал экс-тренер « ».