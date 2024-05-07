Рапопорт об отмене гола Клаудиньо «Факелу»: «Само правило – нелепое. Когда смотрел матч, даже не понял, почему отменили»

Теги Зенит Борис Рапопорт премьер-лига Россия Факел Клаудиньо Вендел Футбол

Борис Рапопорт прокомментировал эпизод с отменой гола Клаудиньо в ворота «Факела».

«Зенит» сыграл вничью с воронежской командой в 27-м туре Мир РПЛ (1:1). На 89-й минуте судьи отменили гол хавбека петербуржцев Клаудиньо из-за офсайда у Вендела в развитии голевой атаки.

«Считается, что Вендел повлиял на ситуацию в данном моменте. Вчера все это долго по телевизору объясняли. С игровой точки зрения считаю, что само правило – нелепое. Хороший, красивый гол отменили.

Логика такая, что если бы Вендел не мешал защитнику, тот сыграл бы в мяч? Мне трудно это комментировать. Чистый гол, когда смотрел матч, даже не понял, почему его отменили.

Но эти же правила не в России придумываются. Наши судьи действуют, в соответствии с международными рекомендациями, принимая решения. Все это немного странно», – сказал экс-тренер «Зенита».

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10 комментариев
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Ответ Bul.Bul
Типа если бы у нас были собственные, отечественные правила, вот тогда это было бы менее странно?
Так они уже давно есть. "Неакцентированный наступ" и всё такое прочее.
+13
-2
+11
Если это офсайд, почему же тогда при стандартах засчитывают голы, когда атакующий выбегает из внеигры и уводит защитника, а набегающий забивает?
+3
0
+3
Надо свои правила придумать)) офсайд можно отменить , например 😁
+4
-2
+2
Типа если бы у нас были собственные, отечественные правила, вот тогда это было бы менее странно?
+5
-4
+1
Нет проблем - будут.
Нет интриги - будет.
Зенит чемпион - будет.
+4
-3
+1
Как говорится всё познается на своей шкуре! Вот когда вам забьют такой же гол , тогда и поймёшь!
+3
-2
+1
Нелепо было праздновать забитый гол Клаудиньо, размахивая футболкой, хотя бы потому, что получит за это карточку в предверии ответственных матчей в концовке сезона ....
+2
-2
0
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