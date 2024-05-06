Галактионов о Дзюбе: «Ему неприятно, он хочет играть. Характер игры диктует, что нужно выходить в другом сочетании»

Михаил Галактионов прокомментировал кадровые решения на игру с «Ростовом» (1:0).

– Дзюба не выходит, чтобы не был продлен контракт, или он не устраивает вас как футболист?

– Я уже говорил, повторюсь еще раз: он часть команды. Он выполняет большую роль в коллективе. То, что он делал для команды в прошлом сезоне, вызывает уважение. В этом тоже.

Сегодня есть ситуация, когда характер игры подсказывает и диктует, что нужно выходить в другом сочетании. Тренерский штаб это устраивает.

Понятно, что ему неприятно, он хочет играть, он не смирился. Опять же, вы видели матчи, когда соперник обороняется низко, фактурный нападающий нужен – он выходил. Приносило ли это пользу – другой вопрос.

Что касается контракта , я этим не занимаюсь, обратитесь к руководству.

– Несколько удивил крен в атаку: четыре игрока. Правда, Пиняев играл немного в оттяжке.

– Мы понимали, что в переходных фазах нам важно иметь быстрых игроков, которые будут убегать. Когда мы будем на мяче, нам необходимо иметь преимущество в виде . Правда, выполнял много черновой работы, но потом эту потребность закрыл Самошников.

Справились с давлением, когда соперник делал много подач с фланга. Мы немного перестроились во втором тайме на три опорных и в три центральных. Тактический ход держали. Все оправдало себя.

– Батраков сейчас выигрывает конкуренцию у ?

– Не нужно быть столь категоричным в оценках. Карпукас фундаментален для «Локомотива», но сегодня Батраков стучится в двери и проводит хорошие матчи. Кто будет сильнее и по функциональному состоянию лучше, тому и будет отдаваться предпочтение.

– Митай выступает в опорной зоне. А Батраков был более защитным игроком сегодня, а он все‑таки любит играть выше к атаке.

– Митай изначально крайний защитник. Когда требует ситуация, он может быть опорником. Батраков же может разгонять атаки, он мобилен. Баринов сделал сегодня тоже объем большой.

Но давайте не будем перехваливать Батракова, нам нужно планомерно его готовить. У нас молодая команда, где воспитанники стучатся в дверь. Им надо давать шанс, – сказал главный тренер « ».