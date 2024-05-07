«Бавария» борется с «Челси» за Эстевана. «Реал» сосредоточен на Мастантуоно, а «Барса» не может позволить себе вингера «Палмейраса»

«Бавария» борется с «Челси» за вингера «Палмейраса» Эстевана.

Ранее сообщалось, что « » начал переговоры о трансфере Эстевана, а бразильский клуб готов отпустить 17-летнего футболиста за 30 млн евро и бонусы.

По данным As, и « », и «синие» сделают первое предложение о трансфере Эстевана по окончании сезона. В последнее время переговоры обоих клубов с «Палмейрасом» усилились.

На данный момент лондонцы опережают мюнхенцев. Отступные в контракте игрока – 60 миллионов евро. В « » хотят заключить сделку по аналогии той, что была с «Реалом» по Эндрику – юного игрока купили и оставили в Бразилии в аренде до 18-летия.

При этом бразильцы хотят гарантированно получить 45 млн, а остальную сумму – в виде бонусов, причем с ними она может превысить 60 млн.

Что касается топ-клубов , то « » сосредоточен на покупке Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), а «Барселона» просто не может позволить себе трансфер Эстевана. Источники сообщают, что бразилец будет играть либо в Премьер-лиге, либо в Бундеслиге.

В 14 матчах за первую команду «Палмейраса» Эстеван забил 3 гола и сделал 1 ассист, получив 3 желтые карточки.