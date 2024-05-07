«Бавария» борется с «Челси» за Эстевана. «Реал» сосредоточен на Мастантуоно, а «Барса» не может позволить себе вингера «Палмейраса»

Теги Бавария Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эндрик Эстеван Франко Мастантуоно Футбол

«Бавария» борется с «Челси» за вингера «Палмейраса» Эстевана.

Ранее сообщалось, что «Челси» начал переговоры о трансфере Эстевана, а бразильский клуб готов отпустить 17-летнего футболиста за 30 млн евро и бонусы.

По данным As, и «Бавария», и «синие» сделают первое предложение о трансфере Эстевана по окончании сезона. В последнее время переговоры обоих клубов с «Палмейрасом» усилились.

На данный момент лондонцы опережают мюнхенцев. Отступные в контракте игрока – 60 миллионов евро. В «Палмейрасе» хотят заключить сделку по аналогии той, что была с «Реалом» по Эндрику – юного игрока купили и оставили в Бразилии в аренде до 18-летия.

При этом бразильцы хотят гарантированно получить 45 млн, а остальную сумму – в виде бонусов, причем с ними она может превысить 60 млн.

Что касается топ-клубов Ла Лиги, то «Реал Мадрид» сосредоточен на покупке Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), а «Барселона» просто не может позволить себе трансфер Эстевана. Источники сообщают, что бразилец будет играть либо в Премьер-лиге, либо в Бундеслиге.

В 14 матчах за первую команду «Палмейраса» Эстеван забил 3 гола и сделал 1 ассист, получив 3 желтые карточки.

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20 комментариев
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Зачем так унижать Барсу в заголовке к новости 😁
+55
-10
+45
Ответ Yobo
Зачем так унижать Барсу в заголовке к новости 😁
Заслужили же) один риго на себя возьмёт эту карму легко)
+23
-9
+14
Ответ Yobo
Зачем так унижать Барсу в заголовке к новости 😁
Красиво прям))))
+19
-8
+11
Ответ rusik krasav4ik
Заслужили же) один риго на себя возьмёт эту карму легко)
Риго глорик, он теряется в таких моментах)
+7
0
+7
Эстеван Камвьяссо
+6
0
+6
Ответ Yobo
Зачем так унижать Барсу в заголовке к новости 😁
Надо было полностью написать: Барселона и Оренбург не могут себе позволить игрока.
+7
-1
+6
Опять суперклубы за кого-то борятся, и опять Барса кого-то не может себе позволить
+3
0
+3
Автор будто под мефедроном, по буквам попасть не может)
+2
-1
+1
Ответ Yobo
Зачем так унижать Барсу в заголовке к новости 😁
Это можно к любой новости добавлять про трансферы, просто чтобы кликбейт повысить
+2
-1
+1
Ответ Yobo
Зачем так унижать Барсу в заголовке к новости 😁
Иначе новость не соберет просмотров и лайков) Вы все хомячки которые ведетесь на эти штучки авторов)))
Продолжайте в том же духе хомячки
+2
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+1
Барса ещё долго не сможет ниче себе позволить включая победу над жироной
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Помимо Барселоны, его не сможет купить Факел например. И много других команд
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Ответ dr. cage
Эстеван Камвьяссо
🤣
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Ответ <Inter>
будет дураком, если выберет Челси. Пример Сантоса и Вашингтона должен стать неприятным примером для Эстевана
А что не так с Сантосом и Вашингтоном?
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