«Челси» работает над трансфером Эстевана, «Барса» тоже контактирует с 16-летним форвардом «Палмейрас». Отступные – 60 млн евро

«Челси» хочет подписать 16-летнего бразильца Эстевана.

По данным инсайдера , «синие» с октября работают над трансфером форварда, известного как Мессиньо.

Также с представителями футболиста контактирует « ».

При этом ни один из клубов пока не активировал пункт о выплате отступных, которые составляют 60 млн евро.

На чемпионате мира среди сборных U17 Эстеван забил 3 гола и отдал 3 голевых паса за 5 матчей.

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