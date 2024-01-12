«Челси» работает над трансфером Эстевана, «Барса» тоже контактирует с 16-летним форвардом «Палмейрас». Отступные – 60 млн евро
«Челси» хочет подписать 16-летнего бразильца Эстевана.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «синие» с октября работают над трансфером форварда, известного как Мессиньо.
Также с представителями футболиста контактирует «Барселона».
При этом ни один из клубов пока не активировал пункт о выплате отступных, которые составляют 60 млн евро.
На чемпионате мира среди сборных U17 Эстеван забил 3 гола и отдал 3 голевых паса за 5 матчей.
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Барса в таком случае максимум может контактировать на уровне «привет, как дела?»
За непонятно кого такие деньжищи
И подписку на спотифай:)
Других вариантов покупки, типа активации клаусулы, я не вижу.
Боули жизнь не учит ничему?~
Деньги есть