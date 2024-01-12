«Челси» работает над трансфером Эстевана, «Барса» тоже контактирует с 16-летним форвардом «Палмейрас». Отступные – 60 млн евро

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Фабрицио Романо Эстеван Футбол

«Челси» хочет подписать 16-летнего бразильца Эстевана.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «синие» с октября работают над трансфером форварда, известного как Мессиньо.

Также с представителями футболиста контактирует «Барселона».

При этом ни один из клубов пока не активировал пункт о выплате отступных, которые составляют 60 млн евро.

На чемпионате мира среди сборных U17 Эстеван забил 3 гола и отдал 3 голевых паса за 5 матчей.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отступные 60 млн
Барса в таком случае максимум может контактировать на уровне «привет, как дела?»
+38
-4
+34
Это что, Виктор Роке за пару тренировок так себя показал что ли?)
+9
-2
+7
И где эти хваленные Ла Масии и Кобхэмы
За непонятно кого такие деньжищи
+11
-5
+6
Ответ grek087
После Эндрика началась гонка за бразильскими талантами с которых не пойми что получится. До этого с таким упорством и за такие деньги не помню кого приобретали
она началась давным давно, просто практика показала, что лучше покупать до 20летия, чтобы бразил привык и просто уму-разуму научить
+5
0
+5
Ответ Vlad Zhadejko
Имеется ввиду, что наверное Роке так впечатлил руководство Барсы, что они решили продолжить работать с бразильским рынком и теперь готовы купить Мессиньо
Барселона с бразильским рынком работала до Роке)
+3
0
+3
Реал открыл ящик Пандоры со своей оптовой закупкой бразильских школьников за невменяемые деньги.
+2
-1
+1
Ответ grek087
После Эндрика началась гонка за бразильскими талантами с которых не пойми что получится. До этого с таким упорством и за такие деньги не помню кого приобретали
ты хотел сказать после Неймара?
0
0
0
Ответ gPk
Причем тут Роке?
Имеется ввиду, что наверное Роке так впечатлил руководство Барсы, что они решили продолжить работать с бразильским рынком и теперь готовы купить Мессиньо
+1
-1
0
Ответ Lyuda Kurekina
И где эти хваленные Ла Масии и Кобхэмы За непонятно кого такие деньжищи
Как это непонятно кто? Это же Мессиньо!)
+1
-1
0
Ответ Фархат Гайдаров
Отступные 60 млн Барса в таком случае максимум может контактировать на уровне «привет, как дела?»
Просто в голос😂😂😂
0
0
0
Ответ BurBon
Выплаты можно расписать на несколько лет, тут от желания игрока все зависит.
Да
И подписку на спотифай:)
+1
-1
0
Этот бразильский паренёк куда угодно пойдёт, только бы не в...)))
0
0
0
Контракт истекает через 2.5 года, через полтора года сможет диктовать условия своему нынешнему клубу. Так что если очень хочет в Барсу - может и получиться

Других вариантов покупки, типа активации клаусулы, я не вижу.
0
0
0
Больше Ада!!!
0
0
0
~Ну почему
Боули жизнь не учит ничему?~
0
0
0
Барселона попытается подписать его бесплатным агентом
+1
-1
0
Нужны игроки , еще больше игроков , очень много игроков ...
Деньги есть
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий