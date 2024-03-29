«Арсенал» заинтересован в 16-летнем форварде «Палмейраса» Эстеване. Мессиньо также нравится «Барсе», «МЮ», «Ман Сити», «ПСЖ» и «Челси»

16-летний форвард «Палмейраса» Эстеван может оказаться в команде из Лондона.

Как сообщает Mundo Deportivo, игроком, известным как Мессиньо, интересуется « ».

Также на него претендуют « », « », « », «ПСЖ» и « ».

Каталонцы следят за бразильцем больше года и знают, что подписать его будет тяжело, однако продолжают контактировать со стороной футболиста.

Ранее сообщалось, что сам Эстеван хотел бы присоединиться именно к «блаугране». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

В сезоне Паулисты-2024 у Эстевана один ассист в четырех матчах. Он отдал голевую на победный мяч в матче группового этапа против «Сан-Бернарду»: выйдя на замену, на 87-й минуте ассистировал Флако Лопесу, сделал точную подачу в штрафную левой ногой (таймкод – 2:17).



«Челси» работает над трансфером Эстевана, «Барса» тоже контактирует с 16-летним форвардом «Палмейрас». Отступные – 60 млн евро