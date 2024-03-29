«Арсенал» заинтересован в 16-летнем форварде «Палмейраса» Эстеване. Мессиньо также нравится «Барсе», «МЮ», «Ман Сити», «ПСЖ» и «Челси»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Палмейрас высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Арсенал Эстеван Футбол

16-летний форвард «Палмейраса» Эстеван может оказаться в команде из Лондона.

Как сообщает Mundo Deportivo, игроком, известным как Мессиньо, интересуется «Арсенал».

Также на него претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».

Каталонцы следят за бразильцем больше года и знают, что подписать его будет тяжело, однако продолжают контактировать со стороной футболиста.

Ранее сообщалось, что сам Эстеван хотел бы присоединиться именно к «блаугране». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

В сезоне Паулисты-2024 у Эстевана один ассист в четырех матчах. Он отдал голевую на победный мяч в матче группового этапа против «Сан-Бернарду»: выйдя на замену, на 87-й минуте ассистировал Флако Лопесу, сделал точную подачу в штрафную левой ногой (таймкод – 2:17).


«Челси» работает над трансфером Эстевана, «Барса» тоже контактирует с 16-летним форвардом «Палмейрас». Отступные – 60 млн евро

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16 комментариев
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Ответ Sergeant Squirting
Мессиньо видимо выбрал себе прозвище в честь Месси и Робиньо.
В честь Месута Озила и Дзюбиньо
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Регены из Pes подъехали
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Мессиньо видимо выбрал себе прозвище в честь Месси и Робиньо.
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Ответ as009595@icloud.com
Никакие Мессиньи и новые Месси не станут, Месси без гормона роста
Вколи себе и посмотрим помогло ли стать новым Месси. ))
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Мессиньо, Суариньо и Неймаралдо
+9
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+6
Ответ Sergeant Squirting
Мессиньо видимо выбрал себе прозвище в честь Месси и Робиньо.
Тогда уж Роналдиньо.
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Ответ 44ndfwwgbr
Вколи себе и посмотрим помогло ли стать новым Месси. ))
Он лучше вколет ботокс и станет как Роналду
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В испанских и бразильских СМИ на днях прошла новость, что агент Эстевана уведомил клуб о том, что игрок будет рассматривать переход только в Барселону.
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Ответ Sergeant Squirting
Мессиньо видимо выбрал себе прозвище в честь Месси и Робиньо.
Переводится как "маленький Месси". Как и Рональдиньо - маленький Роналдо, Педриньо - маленький Педро и т. д.
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Палмейрас - Эндрик, Эстеван ...
Кузница кадров.
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Ну Месси бесспорно талантлив, но без гормона роста стал бы пляжником или максимум в футзале гонял
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Бразильская подделка
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Ответ Sergeant Squirting
Мессиньо видимо выбрал себе прозвище в честь Месси и Робиньо.
-ньо это просто уменьшительный суффикс. Месси-младший, если по-русски
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Ответ Алексей Мишин
Бразильская подделка
С алиньо экспресиньо.
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