«Челси» начал переговоры о трансфере Эстевана. «Палмейрас» готов отпустить форварда за 30 млн евро и бонусы

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эстеван Футбол

«Челси» может подписать форварда «Палмейраса» Эстевана.

Лондонский клуб начал переговоры с бразильцами о переходе форварда, сообщает The Athletic. «Палмейрас» готов отпустить игрока за 30 миллионов евро без учета бонусов. Дополнительные выплаты будут зависеть от результатов нападающего. 

«Синие» уверены, что смогут оформить этот трансфер. Если это случится, то Эстеван присоединится к клубу в 2025 году – после того, как ему исполнится 18 лет.

Отмечается, что футболистом также интересуется «Реал», однако сделку для мадридцев усложняют напряженные отношения главного скаута Хуни Калафата с агентом Андре Кюри. 

Контракт Эстевана с «Палмейрасом» рассчитан до 2026 года. В 14 матчах за клуб из Сан-Паулу нападающий забил три гола.

16 комментариев
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Ответ Amalfitano
А кого они еще купили из латиносов? Вот если бы ты сказал про французов, я бы поверил. За 1 год они купили сразу 3-х молодых французских защитников.
Андрей Сантос, Анжело Габриэл, Дэйвид Вашингтон, Кендри Паэс
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Очередной Сантос, который даже в Ноттингеме в состав входить не будет?
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
вау, какой искрометный юмор!
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Комментарий удален модератором
Челси продолжает пылесосить латиноамериканских талантов
Посмотрим,вытянут ли джекпот 🎰
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Остановитесь, пожалуйста.
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Во-первых он не форвард, а вингер.
Во-вторых за 30 его никто не отпустит, минимум в два раза цена будет выше.

У Эстевана хайп в Бразилии не меньше, чем у Эндрика. Чуть ли не самым большим талантом со времен Неймара в Сантосе считается.

По поводу этого трансфера стоит поддержать Боули и компанию. Тут как раз нужно рисковать и брать.
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Ответ Артём Ларсон
Андрей Сантос, Анжело Габриэл, Дэйвид Вашингтон, Кендри Паэс
+ Кендри Паэс, долго вели Матеуша Франку, но тот предпочел Кристал Пэлас
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Ответ Артём Ларсон
Андрей Сантос, Анжело Габриэл, Дэйвид Вашингтон, Кендри Паэс
Понятно.)) Очередные Кены и Натаны которые не имеют ничего общего с основой Челси.)
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