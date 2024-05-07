«Челси» начал переговоры о трансфере Эстевана. «Палмейрас» готов отпустить форварда за 30 млн евро и бонусы

«Челси» может подписать форварда «Палмейраса» Эстевана.

Лондонский клуб начал переговоры с бразильцами о переходе форварда, сообщает The Athletic. « » готов отпустить игрока за 30 миллионов евро без учета бонусов. Дополнительные выплаты будут зависеть от результатов нападающего.

«Синие» уверены, что смогут оформить этот трансфер. Если это случится, то Эстеван присоединится к клубу в 2025 году – после того, как ему исполнится 18 лет.

Отмечается, что футболистом также интересуется «Реал», однако сделку для мадридцев усложняют напряженные отношения главного скаута Хуни Калафата с агентом Андре Кюри.

Контракт Эстевана с «Палмейрасом» рассчитан до 2026 года. В 14 матчах за клуб из Сан-Паулу нападающий забил три гола.