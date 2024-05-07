«Челси» начал переговоры о трансфере Эстевана. «Палмейрас» готов отпустить форварда за 30 млн евро и бонусы
«Челси» может подписать форварда «Палмейраса» Эстевана.
Лондонский клуб начал переговоры с бразильцами о переходе форварда, сообщает The Athletic. «Палмейрас» готов отпустить игрока за 30 миллионов евро без учета бонусов. Дополнительные выплаты будут зависеть от результатов нападающего.
«Синие» уверены, что смогут оформить этот трансфер. Если это случится, то Эстеван присоединится к клубу в 2025 году – после того, как ему исполнится 18 лет.
Отмечается, что футболистом также интересуется «Реал», однако сделку для мадридцев усложняют напряженные отношения главного скаута Хуни Калафата с агентом Андре Кюри.
Контракт Эстевана с «Палмейрасом» рассчитан до 2026 года. В 14 матчах за клуб из Сан-Паулу нападающий забил три гола.
Посмотрим,вытянут ли джекпот 🎰
Во-вторых за 30 его никто не отпустит, минимум в два раза цена будет выше.
У Эстевана хайп в Бразилии не меньше, чем у Эндрика. Чуть ли не самым большим талантом со времен Неймара в Сантосе считается.
По поводу этого трансфера стоит поддержать Боули и компанию. Тут как раз нужно рисковать и брать.