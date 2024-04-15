40+20 млн евро за 16-летнего Эстевана дает клуб АПЛ, вероятно, «Челси». «Палмейрас» хочет 60 млн сразу

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы деньги Эстеван Футбол

«Челси» интересен 16-летний нападающий «Палмейраса» Эстеван.

Как сообщает Sport Witness со ссылкой на бразильского журналиста Жорже Николу, команда из Премьер-лиги предложила за Эстевана, которого также называют Мессиньо, 40 миллионов евро и еще 20 млн в виде бонусов. Вероятно, речь идет о «Челси».

60 миллионов – это сумма отступных в контракте Эстевана. «Палмейрас» хотел бы получить всю сумму сразу, без учета бонусов.

Утверждается, что интерес к Эстевану проявляют еще два клуба АПЛ и «Барселона». Ранее также писали про «ПСЖ», «МЮ», «Ман Сити».

За первую команду «Палмейраса» 16-летний вингер провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас. За команду U20 у него 9 (6+3) очков по системе «гол+пас» в 19 играх.

В сезоне Паулисты-2024 у Эстевана один ассист в пяти матчах. Он отдал голевую на победный мяч в матче группового этапа против «Сан-Бернарду»: выйдя на замену, на 87-й минуте ассистировал Флако Лопесу, сделал точную подачу в штрафную левой ногой (таймкод – 2:17).

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40 комментариев
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Шизоидальные цифры....
Мир точно сходит с ума.
+49
-9
+40
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не все выстреливают. А так получается какой то венчурный бизнес. Или стартап имени ноунейма.
Конечно, выстреливают единицы. Но топ-клубы все равно будут идти на этот риск - очень уж велик соблазн взять таланта поколения (ну или топ-10) на ранней стадии.
+17
-3
+14
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Шизоидальные цифры.... Мир точно сходит с ума.
Ты видел как он играет? Сколько матчей?
При переходе Беллингема в Боруссию за 30 млн + процент от продажи, тоже пислаи что это очень много, а что из этого вышло?
+23
-10
+13
"Вероятно, речь идет о «Челси»"

И вряд ли об Эвертоне или Ноттингем Форест
+14
-3
+11
Ответ Aleksey Yashin
"Вероятно, речь идет о «Челси»" И вряд ли об Эвертоне или Ноттингем Форест
После трансфера в Челси за 60 лямов с Эвертона снимут еще 6 очков за нарушение ффп
+12
-3
+9
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Не все выстреливают.
А так получается какой то венчурный бизнес.
Или стартап имени ноунейма.
+5
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+3
Опять началась мода на покупку детей за большие деньги. Одно время топ клубы перестали этим заниматься после больших просчётов, но после покупки Винисиуса опять начали работу по старой схеме.
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"Я бы взял частями, но мне нужно сразу" ))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Типичный Челси
Да вроде Реал любит за 16 летних бразилов по 60 выкладывать
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тире в заголовке надо ставить
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Безумие тратит такие суммы, зная о существовании Сутормина!
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Ответ RealJon
да, блин, нужно же устрашающая цифра ))) а на самом деле Реал никогда не платил больше 45-50 лямов купили Вини Жуниор, Родриго, Милитао и Эндрика - все крутые сделки А вот не попали только с Рейнерам (30млн)
Так вот именно)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Согласен. Но это не отменяет шизоидальности цифры 60 или 40+20 за ноунейма. К тому же адаптация из Бразилии в Англию - не самый лёгкий вариант.
Это отступные. Некоторые в контракты и миллиард пишут отступными. А некоторые за игроков, которые сыграли 1 сезон полный, начинают выписывать ценники 100+. Просто бразильцы смекнули, как надо работать с Европой и начали также ценники вкатывать. Если кто купит, то вот тебе бюджет клуба на год. Почему нет?
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Ответ Пеп чемпион
Ты видел как он играет? Сколько матчей? При переходе Беллингема в Боруссию за 30 млн + процент от продажи, тоже пислаи что это очень много, а что из этого вышло?
писали в момент перехода про 23 млн евро. откуда 30?

ну и беллингем переходил звездой крепкого европейского чемпионата.
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