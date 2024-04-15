40+20 млн евро за 16-летнего Эстевана дает клуб АПЛ, вероятно, «Челси». «Палмейрас» хочет 60 млн сразу

«Челси» интересен 16-летний нападающий «Палмейраса» Эстеван.

Как сообщает Sport Witness со ссылкой на бразильского журналиста Жорже Николу, команда из Премьер-лиги предложила за Эстевана, которого также называют Мессиньо, 40 миллионов евро и еще 20 млн в виде бонусов. Вероятно, речь идет о « ».

60 миллионов – это сумма отступных в контракте . «Палмейрас» хотел бы получить всю сумму сразу, без учета бонусов.

Утверждается, что интерес к Эстевану проявляют еще два клуба и «Барселона». Ранее также писали про «ПСЖ», «МЮ», «Ман Сити».

За первую команду « » 16-летний вингер провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас. За команду U20 у него 9 (6+3) очков по системе «гол+пас» в 19 играх.

В сезоне Паулисты-2024 у Эстевана один ассист в пяти матчах. Он отдал голевую на победный мяч в матче группового этапа против «Сан-Бернарду»: выйдя на замену, на 87-й минуте ассистировал Флако Лопесу, сделал точную подачу в штрафную левой ногой (таймкод – 2:17).