Тюрам – лучший защитник в истории Франции по версии FourFourTwo. Десайи – 2-й, Блан – 5-й, Варан – 7-й

Лилиан Тюрам признан лучшим защитником в истории Франции по версии FourFourTwo.

Бывший игрок « », « » и «Барселоны» занял первое место в списке из 33 игроков.

Топ-10 по версии британского журнала выглядит так:

1. ;

2. ;

3. Мариус Трезор;

4. Робер Жонке;

5. ;

6. Патрис Эвра;

7. Рафаэль Варан;

8. Эрик Абидаль;

9. Мануэль Аморос;

10. Биксант Лизаразю.