Тюрам – лучший защитник в истории Франции по версии FourFourTwo. Десайи – 2-й, Блан – 5-й, Варан – 7-й
Лилиан Тюрам признан лучшим защитником в истории Франции по версии FourFourTwo.
Бывший игрок «Монако», «Ювентуса» и «Барселоны» занял первое место в списке из 33 игроков.
Топ-10 по версии британского журнала выглядит так:
1. Лилиан Тюрам;
2. Марсель Десайи;
3. Мариус Трезор;
4. Робер Жонке;
5. Лоран Блан;
6. Патрис Эвра;
7. Рафаэль Варан;
8. Эрик Абидаль;
9. Мануэль Аморос;
10. Биксант Лизаразю.
Почему бы не так (справа налево):
1.Лилиан Тюрам, Лоран Блан, Марсель Десайи, Мануэль Аморо.
2.Жан Джоркаефф, Мариу́с Трезо́р, Робер Жонке, Биксант Лизаразю.
3.Вилли Саньоль, Рафаэль Варан, Максим Босси, Патрис Эвра
4.Патрик Баттистон, Франк Лебёф, Вильям Галлас, Роже Марше.
5.Бакари Санья, Базиль Боли, Венсан Кандела, Эрик Абидаль
в детскую голову не укладывалось, как это Тюрам именно в этом матче забил свой первый гол за сборную. А потом ещё и второй...