Тюрам – лучший защитник в истории Франции по версии FourFourTwo. Десайи – 2-й, Блан – 5-й, Варан – 7-й

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Лилиан Тюрам признан лучшим защитником в истории Франции по версии FourFourTwo.

Бывший игрок «Монако», «Ювентуса» и «Барселоны» занял первое место в списке из 33 игроков.

Топ-10 по версии британского журнала выглядит так:

1. Лилиан Тюрам;

2. Марсель Десайи;

3. Мариус Трезор;

4. Робер Жонке;

5. Лоран Блан;

6. Патрис Эвра;

7. Рафаэль Варан;

8. Эрик Абидаль;

9. Мануэль Аморос;

10. Биксант Лизаразю.

22 комментария
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Где Жиго и Пюйгренье?
+21
-1
+20
Блан топ 3 имхо если не топ 1
+18
0
+18
Ответ Oleg Olegov
Где Жиго и Пюйгренье?
Месье знает толк в извращениях))
+13
-3
+10
Тюрам был настоящим бистом в Парме и Ювентусе, однозначно один из лучших защитников в истории Франции. Варан выше Лизаразю это преступление.
+12
-3
+9
Что Тюрам, что Десайи ничего б не добились, если б Блан не целовал Бартеза. Лоран топ. Что доказывает тренерской работой.
+6
-2
+4
Смешались в кучу кони-люди)) В списке и края и центры. Как их можно сравнивать?
+3
0
+3
Удивляет отсутствие в 33 Жана Джоркаеффа лучшего защитника и капитана сборной Франции 60-х годов. Аморо должен быть выше. По словам Лобановского, перед матчем в октябре 1986, самый опасный игрок Франции. Вообще, крайние и центральные защитники вместе -?
Почему бы не так (справа налево):
1.Лилиан Тюрам, Лоран Блан, Марсель Десайи, Мануэль Аморо.
2.Жан Джоркаефф, Мариу́с Трезо́р, Робер Жонке, Биксант Лизаразю.
3.Вилли Саньоль, Рафаэль Варан, Максим Босси, Патрис Эвра
4.Патрик Баттистон, Франк Лебёф, Вильям Галлас, Роже Марше.
5.Бакари Санья, Базиль Боли, Венсан Кандела, Эрик Абидаль
+3
0
+3
а где некрасивый?
+3
0
+3
Ответ Rule1
Дубль Тюрама в ворота Хорватов на France 🇫🇷 1998 - не забыт !
угу, мне было 11 лет, и я так болел за хорватов...

в детскую голову не укладывалось, как это Тюрам именно в этом матче забил свой первый гол за сборную. А потом ещё и второй...
+3
0
+3
А Вилли Саньоль?
+4
-2
+2
Поцелуй макушки Бартеза от Блана - лучшее защитное действие сборной Франции в истории
+3
-1
+2
По титулам Варан должен быть первым, по лидерским качествам -где-то во второй сотне.
+2
0
+2
Дубль Тюрама в ворота Хорватов на France 🇫🇷 1998 - не забыт !
+3
-1
+2
Десайи слишком высоко
+1
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Тюрам забил всего 2 гола за Сборную(понятно,что для защитников это не самый важный показатель)но те два гола оказались настолько важными что думаю во Франции фаны никогда не забудут этого.
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Видел только, как играет половина из этого списка и наличие Абидаля, честно говоря, вызывает у меня вопросы. Насчет Тюрама - тут вопросов нет. Если не лучший, то один из лучших. Ещё и на двух позициях играл.
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Кажется Галласа не хватает
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Трезор защитник эпохи Платини, сильно играл на ЧМ-82, но в полуфинале случился Карл-Хайнц. Тюрам и Блан? Ну да, они принесли первое золото ЧМ.
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Варан завышен, лизаразю занижен.
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Ответ Jan Paskel
угу, мне было 11 лет, и я так болел за хорватов... в детскую голову не укладывалось, как это Тюрам именно в этом матче забил свой первый гол за сборную. А потом ещё и второй...
Первые и последние голы за сборную
+2
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