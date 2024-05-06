Пиоли о 3:3 с «Дженоа»: «Жаль, что «Милан» не выиграл, это было бы важно для таблицы. Нам не хватило концентрации в начале»

Стефано Пиоли подвел итоги матча «Милана» против «Дженоа» (3:3).

«Милан» вел в счете до 87-й минуты, на которой защитник Малик Тиав отправил мяч в свои ворота.

Ультрас «Милана» на фанатском секторе молчали весь матч, требуя от клуба четкой стратегии в преддверии летнего трансферного окна.

«Начало матча было неудачным. Нам не хватило концентрации и единства в первые 20 минут, и мы пропустили. Затем мы создали много моментов, но и допустили много ошибок.

Дело не в самоотдаче. Мы вернули качественную игру, но пропустили гол, которого можно было избежать. Такова реальность. Мы не смогли одержать важную победу.

Мы не выиграли ни одного из последних четырех матчей. Наши болельщики всегда давали нам что-то сверх обычного. Если они выбрали такую форму протеста, значит, на то есть причина, и мы должны продолжать хорошо работать и стараться сделать еще больше, потому что у нас есть все необходимое для хорошей концовки сезона.

Жаль, что мы не выиграли, потому что это было бы важно для таблицы. Против « » была совсем другая игра, у команд был другой настрой.

Сегодня мы были вынуждены действовать против команды, которая защищалась большим количеством игроков. Если вы хотите добиться успеха в атаке, нужно рисковать», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.