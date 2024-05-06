Пиоли о 3:3 с «Дженоа»: «Жаль, что «Милан» не выиграл, это было бы важно для таблицы. Нам не хватило концентрации в начале»

Теги Милан Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия болельщики Дженоа Футбол

Стефано Пиоли подвел итоги матча «Милана» против «Дженоа» (3:3).

«Милан» вел в счете до 87-й минуты, на которой защитник Малик Тиав отправил мяч в свои ворота.

Ультрас «Милана» на фанатском секторе молчали весь матч, требуя от клуба четкой стратегии в преддверии летнего трансферного окна.

«Начало матча было неудачным. Нам не хватило концентрации и единства в первые 20 минут, и мы пропустили. Затем мы создали много моментов, но и допустили много ошибок.

Дело не в самоотдаче. Мы вернули качественную игру, но пропустили гол, которого можно было избежать. Такова реальность. Мы не смогли одержать важную победу.

Мы не выиграли ни одного из последних четырех матчей. Наши болельщики всегда давали нам что-то сверх обычного. Если они выбрали такую форму протеста, значит, на то есть причина, и мы должны продолжать хорошо работать и стараться сделать еще больше, потому что у нас есть все необходимое для хорошей концовки сезона.

Жаль, что мы не выиграли, потому что это было бы важно для таблицы. Против «Ювентуса» была совсем другая игра, у команд был другой настрой. 

Сегодня мы были вынуждены действовать против команды, которая защищалась большим количеством игроков. Если вы хотите добиться успеха в атаке, нужно рисковать», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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3 комментария
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Для таблицы это как раз уже не важно. Отрыв от Юве составляет 5 очков, следующая игра с Кальяри, затем Торино и Солерно, которая уже готовится к серии B.
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Ливерпуль- а когда то вы 3-3 с нами в финале ЛЧ играли...
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Ответ waleri
Для таблицы это как раз уже не важно. Отрыв от Юве составляет 5 очков, следующая игра с Кальяри, затем Торино и Солерно, которая уже готовится к серии B.
3 очка максимум прогнозирую,Пёля любит сливать командам,стоящим на вылет.
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