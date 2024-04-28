«Порту» может расторгнуть контракт с Консейсау из-за победы Виллаш-Боаша на выборах президента клуба
Сержиу Консейсау может покинуть пост главного тренера «Порту».
Есть вероятность, что клуб и португалец расторгнут контракт по обоюдному согласию без выплаты компенсации из-за победы Андре Виллаш-Боаша на выборах президента «драконов», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее на этой неделе Консейсау продлил соглашение с «Порту» до 2028 года при прежнем президенте клуба Жорже Пинту да Коште.
После 30 матчей «Порту» занимает в чемпионате Португалии 3-е место, отставая от лидирующего «Спортинга» на 18 очков.