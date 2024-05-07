Янг про «МЮ»: «В матче с «Пэлас» будто мужчины играли против мальчиков. Если они не хотят хотя бы побегать, то не выйдут в еврокубки»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон Эшли Янг премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

Эшли Янг раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас».

Ранее команда под руководством Эрика тен Хага проиграла «Пэлас» со счетом 0:4 в матче 36-го тура АПЛ. Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте. Впереди матчи с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

«Если они будут играть так же, как сегодня, то не выйдут в еврокубки. Если они не захотят хотя бы побегать, у них будут проблемы. Это был сезон взлетов и падений, но сегодня слишком многие игроки были не на своем уровне.

В матче с «Пэлас» все выглядело так, будто играли мужчины против мальчиков. Я думаю, что все настолько плохо, насколько это возможно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

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10 комментариев
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Янг бы и сейчас в таком возрасте легко бы пробился в основу Юнайтед и точно бы не отбывал номер на поле. В Эвертоне много матчей от звонка до звонка провел в этом сезоне.
+5
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+5
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Во всех трех оставшихся матчах МЮ аутсайдер
в четырёх же
+1
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Прошло 11 лет, как ушёл сер Алекс.
И МЮ борется за попадание в еврокубки.
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Во всех трех оставшихся матчах МЮ аутсайдер
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Ответ Подкат Мальдини
что им делать в еврокубках ? от ттх и то больше толку будет там чем от нынешнего мю
от нынешних курей вряд ли
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Ответ corazon blanco
Янг бы и сейчас в таком возрасте легко бы пробился в основу Юнайтед и точно бы не отбывал номер на поле. В Эвертоне много матчей от звонка до звонка провел в этом сезоне.
Привозит постоянно, старый уже Янг, но да: не думаю, что он был бы хуже Биссаки слева
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Ответ Under
в четырёх же
я имел ввиду АПЛ, с учетом финала кубка 4
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Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
я имел ввиду АПЛ, с учетом финала кубка 4
Ну так и про игру с Ливерпулем говорили. Я думаю на Арсенал настроятся
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Ответ nuksi
Ну так и про игру с Ливерпулем говорили. Я думаю на Арсенал настроятся
чёрт с ним с Арсеналом, на Сити бы настроились
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