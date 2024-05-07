Янг про «МЮ»: «В матче с «Пэлас» будто мужчины играли против мальчиков. Если они не хотят хотя бы побегать, то не выйдут в еврокубки»
Эшли Янг раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас».
Ранее команда под руководством Эрика тен Хага проиграла «Пэлас» со счетом 0:4 в матче 36-го тура АПЛ. Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте. Впереди матчи с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».
«Если они будут играть так же, как сегодня, то не выйдут в еврокубки. Если они не захотят хотя бы побегать, у них будут проблемы. Это был сезон взлетов и падений, но сегодня слишком многие игроки были не на своем уровне.
В матче с «Пэлас» все выглядело так, будто играли мужчины против мальчиков. Я думаю, что все настолько плохо, насколько это возможно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
И МЮ борется за попадание в еврокубки.