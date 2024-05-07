Скоулз думает, что «МЮ» уволит тен Хага: «0:4 от «Кристал Пэлас» – последний гвоздь в крышку гроба. Его время на исходе»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

Пол Скоулз считает, что Эрик тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы потерпели поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4. 

«Сегодняшний вечер показался мне последним гвоздем в крышку гроба. Команде не хватало изобретательности, не хватало усилий. «Кристал Пэлас» – хорошая команда, которая преуспевает, но «Манчестер Юнайтед» не должен проигрывать им 0:4. 

Какое-то время я думал, что он [тен Хаг] может остаться еще на один год и поработать в клубе, который немного успокоился с приходом новых владельцев, но сейчас мне так не кажется. Я думаю, совершенно очевидно, что его время на исходе. 

Иногда бывают такие моменты, когда тебе кажется, что это конец. Я помню, как Оле-Гуннар [Сульшер] на выезде проиграл «Уотфорд» со счетом 1:4, и тогда у меня были похожие ощущения, это казалось концом», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» для Premier League Productions.

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24 комментария
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Большую поддержку среди болельщиков в мире футбола имеет только Чапи. Не трожьте Чапи и МемХага, дайте им и дальше работать!
На фоне лысого, Хави просто гуру тренерского цеха. Будем объективны.
+15
-3
+12
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Большую поддержку среди болельщиков в мире футбола имеет только Чапи. Не трожьте Чапи и МемХага, дайте им и дальше работать!
Хави, в том сезоне выиграл чемпионат и кубок, в этом сезоне 1/4 ЛЧ, идет в таблице не на 8 месте, как Тен Хаг, поэтому не нужно зачесывать, что-то про Хави и приписывать с этим лысым шарлатаном.
+9
-2
+7
Большую поддержку среди болельщиков в мире футбола имеет только Чапи.
Не трожьте Чапи и МемХага, дайте им и дальше работать!
+13
-8
+5
Подождать еще пару матчей, где разгромно проиграем на ОТ Арсеналу и Ньюкаслу. Затем уволить Тен Хага, что даст краткосрочный моральный буст перед финалом с Сити, на морально - волевых, сдуру забираем чашку - двойной профит - Тен Хаг слит, есть путевка в ЛЕ.
+5
-1
+4
Ответ PIT-BUL
У вратаря «МЮ» Онана 120 сэйвов в АПЛ – больше всех Андре Онана чаще других вратарей в АПЛ спасает свою команду. Приятного аппетита
Ближний от Матета при 1-0, ближний от Клюверта при 1-1, ближний от Галлахера при 0-0.Мы даже не говорим об невразумительных прыжках после ударов Олисе и Соланке.И все это только последний месяц, а если еще дальше отмотать? То что Онана напропускал за месяц, то не у каждого вратаря АПЛ за 2 сезона наберется таких дешевых голов

Что толку от красивых циферок (еще бы их не было при такой обороне), если человек абсолютно не выручает, не забирает свои мячи и не добывает очки для команды?
+4
-1
+3
Да там походу в Феир плей не укладываются... Нужно до 1 июня по-моему дотянуть без трат . Так что летом будем провожать Эрика
+3
-1
+2
Ответ Zlatan Ibra
МЮ при нынешнем "тренере" аутхагер в каждом матче.
Ты хотел сказать фейсхаггер?))
+1
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+1
Ответ Гол в девятину
Ну а кто кроме Тен Хага виноват? Даже если рассмотреть исключительно позцию вратаря, не трогая других игроков, то получается тренер лично привел Онану, который не то что не спасает, а натурально в каждом матче пропускает в билжний угол. Сколько очков МЮ принес Онана, кроме того пенальти в ЛЧ?
У вратаря «МЮ» Онана 120 сэйвов в АПЛ – больше всех
Андре Онана чаще других вратарей в АПЛ спасает свою команду.
Приятного аппетита
+3
-2
+1
Там уже мест для гвоздей нет в этой крышке гроба
+1
-1
0
Не увольняйте его, по класике жанра он должен отобрать очки у Арсенала
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0
0
Скоулз так говорит, будто ждет что в последних матчах что-то должно измениться. Либо ты давно уже ждешь его отставки, либо считаешь что дело в травмах. Если последнее, то лазарет только пополняется, так что ситуация не улучшится, разве что ставить в матчах автобус и играть на результат, что не имеет смысла.
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Ответ Iamliam
Ты хотел сказать фейсхаггер?))
А ты неплох)
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Ответ Сослан Бедоев
Слушай, ну при том количестве душевных ударов по воротам, даже у меня было бы больше всего сейвов в АПЛ😅 я не топлю за то что он плохой вратарь, но данная статистика точно не говорит о том что он топ))
Как раз таки и говорит .
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Ответ Гол в девятину
Ближний от Матета при 1-0, ближний от Клюверта при 1-1, ближний от Галлахера при 0-0.Мы даже не говорим об невразумительных прыжках после ударов Олисе и Соланке.И все это только последний месяц, а если еще дальше отмотать? То что Онана напропускал за месяц, то не у каждого вратаря АПЛ за 2 сезона наберется таких дешевых голов Что толку от красивых циферок (еще бы их не было при такой обороне), если человек абсолютно не выручает, не забирает свои мячи и не добывает очки для команды?
Когда вратаря расстреливают из почти вратарской то там уже неважно в какой угол залетает гол .
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