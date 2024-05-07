Скоулз думает, что «МЮ» уволит тен Хага: «0:4 от «Кристал Пэлас» – последний гвоздь в крышку гроба. Его время на исходе»

Пол Скоулз считает, что Эрик тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы потерпели поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

«Сегодняшний вечер показался мне последним гвоздем в крышку гроба. Команде не хватало изобретательности, не хватало усилий. «Кристал Пэлас» – хорошая команда, которая преуспевает, но «Манчестер Юнайтед» не должен проигрывать им 0:4.

Какое-то время я думал, что он [тен Хаг] может остаться еще на один год и поработать в клубе, который немного успокоился с приходом новых владельцев, но сейчас мне так не кажется. Я думаю, совершенно очевидно, что его время на исходе.

Иногда бывают такие моменты, когда тебе кажется, что это конец. Я помню, как Оле-Гуннар [Сульшер] на выезде проиграл «Уотфорд» со счетом 1:4, и тогда у меня были похожие ощущения, это казалось концом», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» для Premier League Productions.