Каррагер о тен Хаге: «МЮ» – одна из самых плохо тренируемых команд в АПЛ, это факт. Они на дне лиги в оборонительном плане, ниже «Шеффилда». Даже команда U23 не должна проигрывать «Пэлас» 0:4»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

Джейми Каррагер критически оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Ранее манкунианцы проиграли «Пэлас» со счетом 0:4 в матче 36-го тура АПЛ. Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте.

«Это одна из самых плохо тренируемых команд в Премьер-лиге. Это факт. Это не мнение, это факт. Цифры говорят вам о том, что они находятся на дне лиги в оборонительном плане, ниже, чем «Шеффилд Юнайтед».

Уровень вашей игры будет падать, и результаты будут не такими хорошими, когда вы теряете своих лучших игроков, – это самое очевидное, что можно сказать. Я говорил об этом уже давно в отношении Эрика тен Хага, и это почти противоположно тому, что можно сказать о большинстве тренеров.

Вы говорите, что им нужен результат, но ему нужна игра. Ему нужно, чтобы мы верили в то, что они испытывают трудности с игроками, что сейчас не лучшее время и что структура в клубе не идеальна, мы все это понимаем.

Но он должен заставить нас поверить, что здесь есть что-то, что работает и развивается в правильном направлении. Я не видел, как «Манчестер Юнайтед» мог бы победить. Никакая команда «Манчестер Юнайтед» не должна проигрывать «Кристал Пэлас» со счетом 4:0. 

Если команда U23 «МЮ» сыграла бы в этой игре, даже в этом случае я бы не ожидал, что она проиграет 4:0.

Я никогда не был тренером или менеджером, но я был игроком, и меня тренировали некоторые из лучших тренеров, и некоторые вещи, которые я вижу, просто неправильные», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

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2 комментария
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Проиграть Пэласу в одном конкретном матче с таким счетом может любая команда. Но вот, то что «такой Пэлас» случается с пугающей периодичностью с Юнайтед наводит на страшные мысли.
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Зачем так унижать U23?
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