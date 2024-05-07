Майкл Оуэн: «Тен Хаг не подходит для работы в «МЮ», он недостаточно хорош. «Сити» уничтожит их в Кубке, «Арсенал» разнесет на «Олд Траффорд». Я даже не уверен, что они обыграют «Брайтон»

Майкл Оуэн считает, что Эрик тен Хаг не подходит для «Манчестер Юнайтед».

Ранее манкунианцы проиграли «Пэлас» со счетом 0:4 в матче 36-го тура . Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте.

Впереди матчи с « », « » и « » в АПЛ, а также финал Кубка Англии против « ».

«Я уже давно говорю, что тен Хаг не подходит для этой работы, я говорю это уже много лет. Он не может, просто не может управлять командой в следующем сезоне. Сейчас мне интересно, у них будет финал Кубка и несколько важных игр, по итогам которых станет ясно, выйдут они в еврокубки в следующем году или нет.

В какой-то момент вы должны принять решение. Они будут полностью разгромлены « » [в финале Кубка Англии], они будут уничтожены, «Арсенал», на самом деле, разнесет их в пух и прах на « », «Ньюкасл», вероятно, тоже победит их, и я даже не думаю, что они обыграют «Брайтон».

Они могут ничего не добиться в оставшейся части сезона, играя таким образом. Мне просто интересно, ведь так много поставлено на карту, даже если это всего лишь четыре игры, возможно, руководство может просто попытаться сделать что-то здесь и сейчас и сделать это довольно радикально.

Он не может, просто не может управлять этой командой в следующем сезоне. Он недостаточно хорош. Я давно так считаю, он просто недостаточно хорош, чтобы руководить « », – заявил бывший форвард «МЮ».