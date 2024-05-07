Майкл Оуэн: «Тен Хаг не подходит для работы в «МЮ», он недостаточно хорош. «Сити» уничтожит их в Кубке, «Арсенал» разнесет на «Олд Траффорд». Я даже не уверен, что они обыграют «Брайтон»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ньюкасл Майкл Оуэн Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Майкл Оуэн считает, что Эрик тен Хаг не подходит для «Манчестер Юнайтед».

Ранее манкунианцы проиграли «Пэлас» со счетом 0:4 в матче 36-го тура АПЛ. Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте.

Впереди матчи с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном» в АПЛ, а также финал Кубка Англии против «Манчестер Сити». 

«Я уже давно говорю, что тен Хаг не подходит для этой работы, я говорю это уже много лет. Он не может, просто не может управлять командой в следующем сезоне. Сейчас мне интересно, у них будет финал Кубка и несколько важных игр, по итогам которых станет ясно, выйдут они в еврокубки в следующем году или нет.

В какой-то момент вы должны принять решение. Они будут полностью разгромлены «Манчестер Сити» [в финале Кубка Англии], они будут уничтожены, «Арсенал», на самом деле, разнесет их в пух и прах на «Олд Траффорд», «Ньюкасл», вероятно, тоже победит их, и я даже не думаю, что они обыграют «Брайтон».

Они могут ничего не добиться в оставшейся части сезона, играя таким образом. Мне просто интересно, ведь так много поставлено на карту, даже если это всего лишь четыре игры, возможно, руководство может просто попытаться сделать что-то здесь и сейчас и сделать это довольно радикально.

Он не может, просто не может управлять этой командой в следующем сезоне. Он недостаточно хорош. Я давно так считаю, он просто недостаточно хорош, чтобы руководить «Манчестер Юнайтед», – заявил бывший форвард «МЮ».

 

 

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27 комментариев
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Тен Хаг же уже объяснил, что он самый подходящий тренер для "МЮ". Сколько раз повторять?
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-2
+26
По фактам
+8
0
+8
Отстаньте от 81Хага, он побил ещё не все рекорды
+9
-4
+5
Ответ Green grass
Отстаньте от 81Хага, он побил ещё не все рекорды
а что за прикол с подставлением цифры перед фамилией? понимаю, что тен Хаг звучит как 10 Хаг, а больше не понимаю)
+4
0
+4
Ответ PIT-BUL
Я говорю это много лет (с) Я походу чё то пропустил ...
Это интервью 2026 года
+3
0
+3
Ответ Леван Сиукаев
МЮ и Барса как под копирку,два сапога пара,безвольные,бесхребетные команды.а когда то были двумя, из трёх китов европейского футбола...
Барса в прошлом сезоне выиграла чемпионат, при Вальверде два раза брали чемпионство и кубок. В общем сравнение ни о чем
+2
0
+2
Я говорю это много лет (с)
Я походу чё то пропустил ...
+1
0
+1
На изич отберут очки у арсенала, чекаем
+1
0
+1
Ответ Алексей Демченко
Много лет....он второй год дай бог доработает ) Сити их вынесет , Америку открыл . Лучше расскажи каково быть воспитанником Ливера и перейти в МЮ Фергюсона )
Ливерпуля он был не нужен в тот момент
+1
0
+1
Ответ Алексей Демченко
Много лет....он второй год дай бог доработает ) Сити их вынесет , Америку открыл . Лучше расскажи каково быть воспитанником Ливера и перейти в МЮ Фергюсона )
Получить медаль АПЛ?
+1
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+1
Ответ Марк Львов
дайте ему нормально поработать, он в МЮ всего с 2022 года, скоро результат пойдет! (фан Ливерпуля)
Фану Ливерпуля беспокоится бы что там будет в своём клубе а не в МЮ .
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Ответ Леван Сиукаев
МЮ и Барса как под копирку,два сапога пара,безвольные,бесхребетные команды.а когда то были двумя, из трёх китов европейского футбола...
И там и там команду угробило руководство .
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Каждый хочет пнуть Тен Хага, тренд такой?
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А кто по мнению Оуэна подходит он не озвучил ?
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Многие открыто против Тэн Хага. Неужели выдержит такое давление и не уйдёт?
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дайте ему нормально поработать, он в МЮ всего с 2022 года, скоро результат пойдет!

(фан Ливерпуля)
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МЮ и Барса как под копирку,два сапога пара,безвольные,бесхребетные команды.а когда то были двумя, из трёх китов европейского футбола...
+3
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