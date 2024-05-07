Румменигге о Саудовской Аравии: «Они потратили огромные суммы на возрастных игроков. Не думаю, что молодые футболисты поддадутся деньгам и будут рисковать карьерой»

Теги Бавария бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Карл-Хайнц Румменигге высказался об отъезде игроков в Саудовскую Аравию.

«Меня не беспокоит то, что в последнее время произошло на трансферных рынках. В целом, они потратили огромные суммы на игроков, большинство из которых уже в возрасте.

Не поймите меня неправильно, я прекрасно понимаю, почему футболисты переходят в Саудовскую Аравию в конце своей карьеры. Настоящая проблема возникнет, если наши молодые игроки решат последовать их примеру, но я не думаю, что они поддадутся деньгам и будут готовы рисковать своими карьерами ради этого», – сказал член наблюдательного совета «Баварии». 

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6 комментариев
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Вейга из Сельты: подержи мое пиво
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Испанец такой что такое
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Да ладно
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Ну наконец-то Румменигге сошёлся во мнении с Тони Кроосом ;)
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Когда тебе предлагают 1 миллион или десять - тут уже любой молодой игрок посмотрит . Карьера футболиста не такая длинная и любая травма может её сократить . Так , что кто поедет будет немного прав . Лучше заработать сейчас , чем ждать потом .
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