6

Галактионов про 1:1 с «Акроном»: «Поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое, это влияет на связочно‑мышечный аппарат. Старались играть проще в каких-то моментах»

Михаил Галактионов остался недоволен качеством поля на стадионе в Саранске.

В матче 13-го тура Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном». Встреча проходила на «Мордовия Арене» из‑за проведения в Самаре в ноябре форума «Россия – спортивная держава».

– Перед матчем все говорили про состояние поля. Что в итоге показала игра?

– Безусловно, что поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое.

Соответственно, это большое влияние оказывает на связочно‑мышечный аппарат. Есть определенная реакция у футболистов. Оно, безусловно, повлияло на ход игры. В каких‑то моментах старались действовать проще, – сказал главный тренер «Локомотива».

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
