Галактионов про 1:1 с «Акроном»: «Поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое, это влияет на связочно‑мышечный аппарат. Старались играть проще в каких-то моментах»
Михаил Галактионов остался недоволен качеством поля на стадионе в Саранске.
В матче 13-го тура Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном». Встреча проходила на «Мордовия Арене» из‑за проведения в Самаре в ноябре форума «Россия – спортивная держава».
– Перед матчем все говорили про состояние поля. Что в итоге показала игра?
– Безусловно, что поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое.
Соответственно, это большое влияние оказывает на связочно‑мышечный аппарат. Есть определенная реакция у футболистов. Оно, безусловно, повлияло на ход игры. В каких‑то моментах старались действовать проще, – сказал главный тренер «Локомотива».
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8734 голоса
Зенит52%
Будет ничья21%
Динамо27%
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости