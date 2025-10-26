Галактионов про 1:1 с «Акроном»: «Поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое, это влияет на связочно‑мышечный аппарат. Старались играть проще в каких-то моментах»

Михаил Галактионов остался недоволен качеством поля на стадионе в Саранске.

В матче 13-го тура Мир РПЛ «Локомотив » сыграл вничью с «Акроном ». Встреча проходила на «Мордовия Арене » из‑за проведения в Самаре в ноябре форума «Россия – спортивная держава».

– Перед матчем все говорили про состояние поля. Что в итоге показала игра?

– Безусловно, что поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое.

Соответственно, это большое влияние оказывает на связочно‑мышечный аппарат. Есть определенная реакция у футболистов. Оно, безусловно, повлияло на ход игры. В каких‑то моментах старались действовать проще, – сказал главный тренер «Локомотива».