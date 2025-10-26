«Кайрат» в 5-й раз выиграл чемпионат Казахстана, сыграв 1:1 с «Астаной». Соперник попал в перекладину на 95-й минуте и отстал на 2 очка от чемпиона

«Кайрат» в 5-й раз стал чемпионом Казахстана.

Сегодня клуб из Алматы сыграл вничью с «Астаной» (1:1) в заключительном 26-м туре сезона-2025 Премьер-лиги Казахстана и занял первое место в таблице, набрав 59 очков. «Астана » стала второй с отставанием в два балла.

Отметим, что на 5-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Астаны» Марин Томасов пробил в перекладину ворот «Кайрата » после подачи с углового. Голкипер «Кайрата » Темирлан Анарбеков поблагодарил соперника за промах.

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана второй раз подряд. Всего клуб выигрывал титул 5 раз и догнал «Актобе» и «Иртыш». «Астана » семь раз брала золотые медали.