«Кайрат» в 5-й раз выиграл чемпионат Казахстана, сыграв 1:1 с «Астаной». Соперник попал в перекладину на 95-й минуте и отстал на 2 очка от чемпиона
«Кайрат» в 5-й раз стал чемпионом Казахстана.
Сегодня клуб из Алматы сыграл вничью с «Астаной» (1:1) в заключительном 26-м туре сезона-2025 Премьер-лиги Казахстана и занял первое место в таблице, набрав 59 очков. «Астана» стала второй с отставанием в два балла.
Отметим, что на 5-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Астаны» Марин Томасов пробил в перекладину ворот «Кайрата» после подачи с углового. Голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков поблагодарил соперника за промах.
«Кайрат» стал чемпионом Казахстана второй раз подряд. Всего клуб выигрывал титул 5 раз и догнал «Актобе» и «Иртыш». «Астана» семь раз брала золотые медали.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8286 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости