Чемпионат Нидерландов. ПСВ в гостях у «Фейеноорда»
ПСВ сыграет в гостях с «Фейеноордом» в 10-м туре чемпионата Нидерландов.
После 9 матчей клуб из Эйндховена занимает 2-е место в таблице, отставая от роттердамцев на 3 очка.
Чемпионат Нидерландов
10-й тур
Эредивизи Нидерланды. 10 тур
26 октября 13:30, Фейеноорд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
