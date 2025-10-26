Оба конкурента «Шанхая» Слуцкого потеряли очки в 28-м туре. Шэньхуа сравняется с лидером, если выиграет свой матч

Конкуренты «Шанхай Шэньхуа» не выиграли свои матчи 28-го тура Суперлиги Китая.

Лидирующий «Порт » сегодня уступил «Шаньдуну» (1:3), а «Чэнду » сыграл вничью с «Циндао Вест Кост» (2:2).

Команды набрали 60 и 59 очков соответственно, «Шэньхуа » в случае победы в своем матче против «Даляня» сравняется по очкам с «Портом».

На данный момент команда Леонида Слуцкого уступает 1:2, сейчас идет второй тайм встречи.