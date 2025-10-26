Оба конкурента «Шанхая» Слуцкого потеряли очки в 28-м туре. Шэньхуа сравняется с лидером, если выиграет свой матч
Конкуренты «Шанхай Шэньхуа» не выиграли свои матчи 28-го тура Суперлиги Китая.
Лидирующий «Порт» сегодня уступил «Шаньдуну» (1:3), а «Чэнду» сыграл вничью с «Циндао Вест Кост» (2:2).
Команды набрали 60 и 59 очков соответственно, «Шэньхуа» в случае победы в своем матче против «Даляня» сравняется по очкам с «Портом».
На данный момент команда Леонида Слуцкого уступает 1:2, сейчас идет второй тайм встречи.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8734 голоса
Зенит52%
Будет ничья21%
Динамо27%
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости