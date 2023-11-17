Хенесс о Саудовской Аравии: «Похоже, они полны решимости доминировать в футболе. У них бесконечно много денег, и мы оплачиваем все это по счетам за нефть»

Ули Хенесс высказался об амбициях Саудовской Аравии в мировом футболе.

«Саудовцы, похоже, действительно полны решимости доминировать в мировом футболе. У них есть то, чего не было у Китая: у них много денег, и мы должны оплачивать все это по нашим счетам за нефть.

Сейчас мировой футбол переживает весьма значительную трансформацию. Мы всегда думали, что наши соперники – в Англии, в Испании, немного во Франции и в Италии.

Но сейчас в мировой футбол приходят совершенно новые вещи. Теперь внезапно появилась такая страна, как Саудовская Аравия, с бесконечно большим запасом денег.

Мы считаем, что такой клуб, как « », способен преодолеть проблемы, которые отчасти приходят к нам из Саудовской Аравии, Англии, Испании, Италии, без бездумных трат. Скорее пытаясь конкурировать при помощи наших собственных талантов благодаря подготовке юниоров.

Играть можно лишь одиннадцатью футболистами. В мире достаточно талантов. Мы должны постараться воспитать многих игроков самостоятельно при помощи грамотной работы с молодежью», – сказал почетный президент «Баварии».

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