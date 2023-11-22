Румменигге о трансферах «Боруссии»: «Бизнес-модель для получения прибыли. Санчо, Холанд, Беллингем ушли, так Бундеслига теряет привлекательность»
Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал трансферную политику «Боруссии» Дортмунд.
«В немецком футболе было помешательство на молодежи, было слишком много трансферов ради создания бизнес-модели, в которой игроков позже будут продавать с целью получения прибыли. В том числе и в «Дортмунде».
А потом Санчо переходит в «Манчестер Юнайтед», Холанд – в «Манчестер Сити», Беллингем – в «Реал». Но это не просто потери для «Дортмунда», вся Бундеслига теряет привлекательность», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Румменигге.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А собрать бы всех вышеперечисленных, с их академиями и сыграть действительно в футбол. И тогда бы за ЛЧ боролись не только 4-5 команд мешков каждый год. Не так давно это еще было, Црвена Звезда, Стяуа, то же Порту Маура знают. Но пока миром правит лицемерие и бабло, больше не будет, клубный футбол убит. Ну или разделен на сорта, кому можно, а кому нельзя - все ровно так, как любит современный капиталистический мир
и нет никаких предпосылок, что из Бундеслиги будет еще один топ-клуб кроме Баварии. критика от Руммениге неуместна: сытый голодного не поймёт (да, у Дортмунда отличный бюджет, но он не ровня бюджету той же Баварии, МС, ПСЖ, Реала)
За последние 10 лет в Дортмунд пришли 5 человек из Баварии! 4 из Фрайбурга, 3 из Ред Булла, Вольфсбурга и Бремена, Гладбаха. По 2 их Хоффейнхайма, Кельна, Майнца, Герты и Аугсбурга. По 1 из Штутгарта, Айнтрахта, Униона, Мюнхена 1860 и Ян Регенсбурга.