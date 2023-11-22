Румменигге о трансферах «Боруссии»: «Бизнес-модель для получения прибыли. Санчо, Холанд, Беллингем ушли, так Бундеслига теряет привлекательность»

Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал трансферную политику «Боруссии» Дортмунд.

«В немецком футболе было помешательство на молодежи, было слишком много трансферов ради создания бизнес-модели, в которой игроков позже будут продавать с целью получения прибыли. В том числе и в « ».

А потом переходит в « », Холанд – в « », Беллингем – в « ». Но это не просто потери для «Дортмунда», вся Бундеслига теряет привлекательность», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» .

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?