Румменигге о трансферах «Боруссии»: «Бизнес-модель для получения прибыли. Санчо, Холанд, Беллингем ушли, так Бундеслига теряет привлекательность»

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Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал трансферную политику «Боруссии» Дортмунд.

«В немецком футболе было помешательство на молодежи, было слишком много трансферов ради создания бизнес-модели, в которой игроков позже будут продавать с целью получения прибыли. В том числе и в «Дортмунде».

А потом Санчо переходит в «Манчестер Юнайтед», Холанд – в «Манчестер Сити», Беллингем – в «Реал». Но это не просто потери для «Дортмунда», вся Бундеслига теряет привлекательность», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Румменигге.

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36 комментариев

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фк кабинет
Они должны были уйти в нашу Баварию бесплатно добавил Румменигге
+53
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RusSt
Когда Бавария скупает игроков Боруссии его это конечно не смущает
+18
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Ностальгическое Дерьмо
Так если сама Бундеслига ничего не может предложить кроме трамплина, то чего возмущаться
+13
-4
+9
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tusiel
для Боруссии всяко лучше продавать футболистов за деньги, чем отпускать в Баварию бесплатно
+11
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+8
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rigobersong
Ответ RusSt
Когда Бавария скупает игроков Боруссии его это конечно не смущает
Не скупает, а берет бесплатно:))
+8
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Nicolas Erfe
А вот если бы перешли к нам, да ещё и бесплатно, чемпионат одной команды не потеря бы в интересе, сказал Руммениге
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Today I feel Qatari
Ответ Buharoid
А когда там последний раз кто-то из Дортмунда в Баварию переходил?
Этим летом. Герейру. Разумеется бесплатно :)
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Cearvm
Хорошо говорить из Баварии, у Боруссии ведь так много возможностей удерживать футболистов)
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Мадридито
А надо было переходить в Баварию добавил Румменигге
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tusiel
Ответ Peter Parker
Те самые аж 2 футболиста за, как минимум, последние лет 30. Определенно та цифра, которая стоит того, чтобы написать о якобы грабеже
уже не прав. Считай лучше
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DVS1
Все по делу сказал, но как обычно по европейски полицемерив, Бавария конечно же не причем. Грустно, что когда такой серьезный клуб(Боруссия) давно уже обычный донор для денежных мешков, болел жалко, красиво они в Дортмунде все делают. Но сейчас футбол таков, и это уже не спорт. Рэд булл со всеми своими командами работает не на спортивный результат, а на зарабатывание. Аякс вообще печаль. Порту, Бенфика и Спортинг....
А собрать бы всех вышеперечисленных, с их академиями и сыграть действительно в футбол. И тогда бы за ЛЧ боролись не только 4-5 команд мешков каждый год. Не так давно это еще было, Црвена Звезда, Стяуа, то же Порту Маура знают. Но пока миром правит лицемерие и бабло, больше не будет, клубный футбол убит. Ну или разделен на сорта, кому можно, а кому нельзя - все ровно так, как любит современный капиталистический мир
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zer
без супермегаспонсора Боруссия никогда не сможет удержать игроков такого уровня. а в Германии, как мы знаем, таким спонсорам покупку не одобрят (речь про тех же арабов). поэтому Дортмунд и живёт так

и нет никаких предпосылок, что из Бундеслиги будет еще один топ-клуб кроме Баварии. критика от Руммениге неуместна: сытый голодного не поймёт (да, у Дортмунда отличный бюджет, но он не ровня бюджету той же Баварии, МС, ПСЖ, Реала)
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Сергей
Уходы из Баварии типа не делают Бундеслигу слабее? Швайнштайгер в МЮ, Крос в Реал, Тьяго в Ливерпуль, Левандовский в Барселону, Эрнандес в ПСЖ. И это при том, что Бавария борется за все возможные трофеи и способна платить любую зп, а Боруссия не может ни того, ни другого. Щас бы предъявлять БД за то, что она не может удержать игроков от ухода в какие-то там Сити и Реалы)
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Real_v_dushe
Они все должны были перейди в баварку, тогда бы однокомандный бундес не потерял бы привлекательности)) Какого только бреда нет в голове у этого деда с баваркой головного мозга, он делает вид, что не понимает, что когда клубам не светит ни в каком виде постоянно борьба за титулы и конкурентоспособность внутри страны, то им по-другому и нет смысла работать.
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j30
https://www.sports.ru/football/1107183151-bavariya-planiruet-izmenit-transfernuyu-politiku-klub-xochet-pokupat-m.html
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waleri
Калле, поменяй Мюнхен на Дортмунд. Поменяешь?
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Peter Parker
Ответ RusSt
Интерес ко всему чемпионату убивает гегемония Баварии которая забирает у конкурентов всех звезд. Лучше продать Холланда МС чем усилить гегемона от этого чемпионат выиграет только
А Дортмунд не забирает звезд? Розе, Брандт, Торган Азар, Дилэйни, Ройс, Топрак, Дауд, Шюррле, Гонсало Кастрo и другие.
За последние 10 лет в Дортмунд пришли 5 человек из Баварии! 4 из Фрайбурга, 3 из Ред Булла, Вольфсбурга и Бремена, Гладбаха. По 2 их Хоффейнхайма, Кельна, Майнца, Герты и Аугсбурга. По 1 из Штутгарта, Айнтрахта, Униона, Мюнхена 1860 и Ян Регенсбурга.
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RusSt
Ответ Peter Parker
5 игроков за последние 20 лет? Что тут должно смущать? Да и Геррейру как и Лева ушел по истечению контракта. Так что считай, что вообще 3.
То что это лицемерие. Бундеслиге будет гораздо лучше если Боруссия будет всяких Лев на сторону продавать, чем Бавария будет вступать в переговоры до истечения контракта и убеждать не продлевать его и переходить к себе бесплатно
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Peter Parker
Ответ RusSt
Когда Бавария скупает игроков Боруссии его это конечно не смущает
5 игроков за последние 20 лет? Что тут должно смущать? Да и Геррейру как и Лева ушел по истечению контракта. Так что считай, что вообще 3.
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RusSt
Ответ GibsonFlyingV
Боруссия тоже как стая саранчи по бундеслиге проходится
Боруссия берет потенциал и растит его, Бавария берет уже состоявшихся звезд
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RusSt
Ответ Уолтер Собчак
Ну так перейдя из "Боруссии" в "Баварию", игроки остаются в Бундеслиге. Речь же именно об интересе ко всему чемпионату.
Интерес ко всему чемпионату убивает гегемония Баварии которая забирает у конкурентов всех звезд. Лучше продать Холланда МС чем усилить гегемона от этого чемпионат выиграет только
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Футбол_это_жизнь
Не ушли в Баварию бесплатно он хотел сказать!
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Уолтер Собчак
Ответ RusSt
Когда Бавария скупает игроков Боруссии его это конечно не смущает
Ну так перейдя из "Боруссии" в "Баварию", игроки остаются в Бундеслиге. Речь же именно об интересе ко всему чемпионату.
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Buharoid
Ответ RusSt
Когда Бавария скупает игроков Боруссии его это конечно не смущает
А когда там последний раз кто-то из Дортмунда в Баварию переходил?
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ОттоДракула
Так пусть Боруссия платит им столько же, сколько апл и Реал.
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Peter Parker
Ответ фк кабинет
Они должны были уйти в нашу Баварию бесплатно добавил Румменигге
Забавный факт. Старший брат Румменигге перешел из Баварии в Дортмунд, с ним даже смогли взять первый трофей 28 лет - кубок
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Bayern Munich Mia San Mia
Дортмунд наносит ущерб репутации немецкого футбола, и это длится не первое десятилетие
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Антиглор17
Так вся Бундеслига сама решила так жить, хотели бы владельцев из вне - отменили бы свое правило 50+1, а с ним только Бавария в вечном плюсе, а остальным только продавать и продавать.
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Ман Сити
Что делает Санча в списке с Холандом и Белингемом?
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SPB Patriot
А Боруссия получает деньги.
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