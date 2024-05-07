Владимир Быстров: «Зенит» умудряется быть на 1-м месте даже в кризис. Все привыкли, что они побеждают с запасом за 5 туров до конца. Хотели интригу – получили!»

Теги Зенит Владимир Быстров Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Владимир Быстров высказался о том, что «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ.

Команда под руководством Сергея Семака набрала 1 очко в 3 последних матчах в Мир РПЛ, но продолжает лидировать в турнирной таблице с 51 баллом в 27 турах. У «Краснодара» и московского «Динамо» – по 50 очков. 

«Даже в кризис «Зенит» умудряется быть на первом месте. О чем тут говорить... Конечно, что-то не то.

Но все просто привыкли, что они побеждают с запасом и за пять туров до конца. Хотели интригу – получили!» – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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13 комментариев
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Спартак умудряется быть не в тройке даже когда у всех кризис, а бразильцам надоело играть в футбол
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Но хотелось бы, чтоб конкуренты стали сильнее. А такая интрига, за счёт того, что Зенит стал слабее (на данном этапе) - такое себе. И даже при этом конкуренты не могут.
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Ответ Гусеконь
с бюджетом как у пяти ближайших преследователей вместе взятых Зенит умудряется быть первым
https://m.sports.ru/football/1115022357-byudzhet-spartaka-na-2023-j-130-135-mln-evro-lukojl-ne-stanet-umenshat.html

Главный тренер: Сергей Семак
Капитан: Дуглас Сантос
Бюджет: 16,167 млрд рублей
Основан: 25 мая 1925.

На кого рассчитано твоё враньё?
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Ответ Гусеконь
с бюджетом как у пяти ближайших преследователей вместе взятых Зенит умудряется быть первым
Чудной однако. Мослигу прямо унизил. 😅
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Если Динамо выиграет 3 игры, то Зениту чемпионом не быть в этом году, он 3 игры не выиграет.
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с бюджетом как у пяти ближайших преследователей вместе взятых Зенит умудряется быть первым
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тут интрига просто и-за того что играют клубы отвратно. Тот запас который есть умудряются разбазаривать за счет руководства,наплевательской игры и откровенных провалов.
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С такой игрой и отношением,то не быть чемпионом в этом году,но может оно и к лучшему,хотя хотелось бы.
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Да разве это интрига?) Это констатация факта что РПЛ упала ниже уровня водокачки))
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