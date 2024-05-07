Владимир Быстров: «Зенит» умудряется быть на 1-м месте даже в кризис. Все привыкли, что они побеждают с запасом за 5 туров до конца. Хотели интригу – получили!»
Владимир Быстров высказался о том, что «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ.
Команда под руководством Сергея Семака набрала 1 очко в 3 последних матчах в Мир РПЛ, но продолжает лидировать в турнирной таблице с 51 баллом в 27 турах. У «Краснодара» и московского «Динамо» – по 50 очков.
«Даже в кризис «Зенит» умудряется быть на первом месте. О чем тут говорить... Конечно, что-то не то.
Но все просто привыкли, что они побеждают с запасом и за пять туров до конца. Хотели интригу – получили!» – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.
Главный тренер: Сергей Семак
Капитан: Дуглас Сантос
Бюджет: 16,167 млрд рублей
Основан: 25 мая 1925.
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