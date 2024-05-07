Владимир Быстров: «Зенит» умудряется быть на 1-м месте даже в кризис. Все привыкли, что они побеждают с запасом за 5 туров до конца. Хотели интригу – получили!»

Владимир Быстров высказался о том, что «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ.

Команда под руководством набрала 1 очко в 3 последних матчах в Мир , но продолжает лидировать в турнирной таблице с 51 баллом в 27 турах. У « » и московского « » – по 50 очков.

«Даже в кризис «Зенит» умудряется быть на первом месте. О чем тут говорить... Конечно, что-то не то.

Но все просто привыкли, что они побеждают с запасом и за пять туров до конца. Хотели интригу – получили!» – сказал бывший футболист « » и сборной России.