Мостовой о Тикнизяне в «Црвене»: «У Наира накипело, наверное. Он же видит, что сильнее многих, а его не ставят. Странно, почему он не нужен «Локомотиву»?»

Александр Мостовой удивлен, почему Наир Тикнизян не нужен «Локомотиву».

Ранее сообщалось , что 26-летний защитник подписал контракт с «Црвеной Звездой ».

«Наир – хороший футболист, который может сыграть на многих позициях. Думаю, его европейская карьера состоится.

Странно, почему он никому не пригодился в России? Почему он не нужен «Локомотиву »? Но, наверное, у Наира накипело. Он же видит, что он сильнее многих, а его почему-то не ставят», – сказал бывший полузащитник сборной России.