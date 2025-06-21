Мостовой о Тикнизяне в «Црвене»: «У Наира накипело, наверное. Он же видит, что сильнее многих, а его не ставят. Странно, почему он не нужен «Локомотиву»?»
Александр Мостовой удивлен, почему Наир Тикнизян не нужен «Локомотиву».
Ранее сообщалось, что 26-летний защитник подписал контракт с «Црвеной Звездой».
«Наир – хороший футболист, который может сыграть на многих позициях. Думаю, его европейская карьера состоится.
Странно, почему он никому не пригодился в России? Почему он не нужен «Локомотиву»? Но, наверное, у Наира накипело. Он же видит, что он сильнее многих, а его почему-то не ставят», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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