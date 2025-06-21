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Более 1,5 млрд рублей может заработать Даку за 4 года, если продлит контракт с «Рубином» (Sport Baza)

Мирлинд Даку может получить больше 1,5 млрд рублей за четыре года.

Sport Baza утверждает, что «Рубин» предложил форварду продлить контракт до 2029-го. Зарплата составит 200 млн рублей за сезон.

«Более того, футболисту будет выплачиваться ежегодный «подписной бонус» примерно в 150 миллионов рублей. И это еще не считая бонусов за различные достижения», – говорится в публикации.

Даку играет за «Рубин» с сезона-2023/24. Нападающий сборной Албании провел 54 игры в чемпионате России и забил 25 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport Baza
logoМирлинд Даку
logoпремьер-лига Россия
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