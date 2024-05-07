Семшов о «Зените»: «После ухода Малкома мало креативных футболистов, которые могут обыграть 1 в 1. В центре хорошая тройка, классные крайние защитники, но без фланговых атакующих игроков тяжело»

Теги Зенит Сергей Семак Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Факел высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Краснодар Малком ТАСС Футбол

Игорь Семшов считает, что после ухода Малкома игре «Зенита» не хватает креатива.

Команда под руководством Сергея Семака на выезде сыграла вничью с воронежским «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ. В последних шести играх у действующего чемпиона России одна победа.

«Зенит», к сожалению, опять теряет очки, которые могут быть очень важны, в то же время команда на первом месте с отрывом в одно очко, осталось три тура.

Борьба вся еще впереди за чемпионство, но чувствуется, что «Зенит» не в лучших кондициях, даже ведя 1:0, были футболисты, которые могли спокойно контролировать мяч, искать свои шансы.

У «Зенита» после ухода Малкома мало креативных футболистов, которые могут обыгрывать один в один, в центре хорошая тройка, классные крайние защитники. Но без обострения, без фланговых атакующих футболистов тяжело.

Очень тяжелая игра для «Зенита», не только эта, но и все предыдущие, в Воронеже всегда тяжело играть, команда с полной самоотдачей, может быть, меньше атакует, как это было в первом тайме, но очень дисциплинированно играет, все футболисты стараются.

Во втором тайме «Факел» изменил игру, стал больше атаковать, наверное, голевых моментов таких не было, но напряжение создавалось. «Зенит» может себя винить в этой игре, потому что было при счете 1:0 несколько моментов, которые можно было реализовать.

«Факел» ждал, терпел, дождался своего шанса, что для команды очень важно, так как борется за сохранение прописки в РПЛ. Чемпионская гонка будет до конца чемпионата, еще и «Краснодар» с «Динамо» играют в последнем туре. Все будет зависеть от того, как команды будут набирать очки в оставшихся матчах. 

Мы видим, что каждый тур какие-то сюрпризы преподносит, «Краснодар» проигрывает дома, «Зенит» теряет очки, ведя со счетом 1:0, уже четыре матча не побеждает, затянулась серия. Психологическое давление точно не сказывается на «Зените», потому что команда все время борется за чемпионство», – заявил экс-игрок сборной России и «Зенита».

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11 комментариев
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А тренер на что? Он вообще должен строить командную игру, или тупо надеятся что Малком или Вендел в одиночку вытянут? Это игровой уровень Урала или Уфы с надеждой на Бикфалви и Игбуна, что они в одиночку что-то создадут из ничего. Это абсолютный тренерский позор. При таком бюджете и составе никаких оправданий тренерской бездарности Семака нет и быть не может. Он абсолютный бездарь, как и я и многие другие, говорили годами уже. Федотов с Обляковыми и Заболотными и то более качественный команды футбол в ЦСКА ставит, только скамейки ему не хватает и команда каждый раз сдыхает в концовках. О каких там Малкомах, Федотов дадеобигроказ уровня Изидора и Иалкома мечтать не может. А Вегана 2,5 состава и он ни черта не может. Импотент полный! И как в здравом уме такую бездарность можно продлевать ещё на 6 лет уму непостижимо!!!! Такое ощущение, что хотят просил увеличить неустойку Семаку и распилить как следует!
+8
-2
+6
Как Зенит подписал Артура за 15 лямов я не знаю. Его я бы даже за 5 не взял , максимально посредственный игрок
+5
-1
+4
Тренера не хватает соответствующего уровня
+3
-2
+1
Семшов прав ЦЗ(Нино и Эракович) тоже хороши,но атака это ужас после зимней паузы,нет креатива.Вчера Сантос открылся и сразу передача от Клаудиньо,гол,а кому отдавать если Матео бежит с мячом куда угодно только не в штрафную,Мостовой вообще сдал,а Артур почти все назад играет без обострения.Мантуан старается и выглядит лучше 15 млнонного,Педро больше внимания обороне уделяет,скорее всего это задание тренеров.
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...футболистов хватает, и креативных в том числе, но если игроки катают вату поперек поля, каждый третий пас отдают назад, а тренер меняет двоих быстрых вингеров на защитника и опорника, при счете 1:0 с Факелом (!), то вопросы, видимо, к нему должны быть, а ни к футболистам
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в зените как минимум 5 иностранцев нужно продовать. это средние игроки,такие есть среди россиян.это вэндэл,артур,фергандэс,изидор и ....
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Если бы вспомнить, что Клаудиньо олимийский чемпион и лучший игрок рпл-22 именно как левый инсайд, а не 8 номер или глубинный плеймейкер. то внезапно оказалось бы кому обводить и обострять. Возможно
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Ответ Владислав88
А тренер на что? Он вообще должен строить командную игру, или тупо надеятся что Малком или Вендел в одиночку вытянут? Это игровой уровень Урала или Уфы с надеждой на Бикфалви и Игбуна, что они в одиночку что-то создадут из ничего. Это абсолютный тренерский позор. При таком бюджете и составе никаких оправданий тренерской бездарности Семака нет и быть не может. Он абсолютный бездарь, как и я и многие другие, говорили годами уже. Федотов с Обляковыми и Заболотными и то более качественный команды футбол в ЦСКА ставит, только скамейки ему не хватает и команда каждый раз сдыхает в концовках. О каких там Малкомах, Федотов дадеобигроказ уровня Изидора и Иалкома мечтать не может. А Вегана 2,5 состава и он ни черта не может. Импотент полный! И как в здравом уме такую бездарность можно продлевать ещё на 6 лет уму непостижимо!!!! Такое ощущение, что хотят просил увеличить неустойку Семаку и распилить как следует!
Ну ты и истерич - ка !
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Ответ Игорь Блеца
в зените как минимум 5 иностранцев нужно продовать. это средние игроки,такие есть среди россиян.это вэндэл,артур,фергандэс,изидор и ....
А что с Семаком делать? Среди россиян и тренеры лучше есть. Или не? ... )
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