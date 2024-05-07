Семшов о «Зените»: «После ухода Малкома мало креативных футболистов, которые могут обыграть 1 в 1. В центре хорошая тройка, классные крайние защитники, но без фланговых атакующих игроков тяжело»

Игорь Семшов считает, что после ухода Малкома игре «Зенита» не хватает креатива.

Команда под руководством на выезде сыграла вничью с воронежским « » (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ. В последних шести играх у действующего чемпиона России одна победа.

«Зенит», к сожалению, опять теряет очки, которые могут быть очень важны, в то же время команда на первом месте с отрывом в одно очко, осталось три тура.

Борьба вся еще впереди за чемпионство, но чувствуется, что «Зенит» не в лучших кондициях, даже ведя 1:0, были футболисты, которые могли спокойно контролировать мяч, искать свои шансы.

У «Зенита» после ухода мало креативных футболистов, которые могут обыгрывать один в один, в центре хорошая тройка, классные крайние защитники. Но без обострения, без фланговых атакующих футболистов тяжело.

Очень тяжелая игра для «Зенита», не только эта, но и все предыдущие, в Воронеже всегда тяжело играть, команда с полной самоотдачей, может быть, меньше атакует, как это было в первом тайме, но очень дисциплинированно играет, все футболисты стараются.

Во втором тайме «Факел» изменил игру, стал больше атаковать, наверное, голевых моментов таких не было, но напряжение создавалось. «Зенит» может себя винить в этой игре, потому что было при счете 1:0 несколько моментов, которые можно было реализовать.

«Факел» ждал, терпел, дождался своего шанса, что для команды очень важно, так как борется за сохранение прописки в . Чемпионская гонка будет до конца чемпионата, еще и «Краснодар» с « » играют в последнем туре. Все будет зависеть от того, как команды будут набирать очки в оставшихся матчах.

Мы видим, что каждый тур какие-то сюрпризы преподносит, «Краснодар» проигрывает дома, «Зенит» теряет очки, ведя со счетом 1:0, уже четыре матча не побеждает, затянулась серия. Психологическое давление точно не сказывается на «Зените», потому что команда все время борется за чемпионство», – заявил экс-игрок сборной России и «Зенита».