Роман Орещук рассказал о высоких премиях за чемпионство в «Зените».

После 23 туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в Мир с 47 очками. Отрыв от идущего вторым « » – 4 очка.

« » претендует на то, чтобы выиграть чемпионат России в 6-й раз подряд.

– Как таковой интриги, наверное, уже не существует. Но по играм в чемпионате «Зениту» еще с «Динамо» играть. Какая-то маленькая будет интрига существовать. Но если «Зенит» продолжит играть как в последних играх, то интрига умерла.

– Хватит ли «Зениту» мотивации, чтобы не растерять преимущество в четыре очка?

– Конечно, хватит. Здесь не мотивация, а опыт. Мотивировать Сергей Богданович [Семак] умеет. Я в этом не сомневаюсь. Плюс премии тоже никто не отменял. Насколько я знаю, у «Зенита» самые большие премии за победу в чемпионате. Люди играют за деньги.

Все прекрасно понимают, что в «Зените» оплачивается только первое место. Второе место никому не интересно. Я в этом не сомневаюсь. Тренерское мастерство и финансовая составляющая – две самые главные мотивации для футболистов «Зенита», – сказал бывший спортивный директор « ».