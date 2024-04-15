Орещук о «Зените»: «У них самые большие премии за победу в чемпионате. Люди играют за деньги. Второе место никому не интересно»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Орещук Краснодар деньги Футбол

Роман Орещук рассказал о высоких премиях за чемпионство в «Зените».

После 23 туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в Мир РПЛ с 47 очками. Отрыв от идущего вторым «Краснодара» – 4 очка.

«Зенит» претендует на то, чтобы выиграть чемпионат России в 6-й раз подряд.

– Как таковой интриги, наверное, уже не существует. Но по играм в чемпионате «Зениту» еще с «Динамо» играть. Какая-то маленькая будет интрига существовать. Но если «Зенит» продолжит играть как в последних играх, то интрига умерла.

– Хватит ли «Зениту» мотивации, чтобы не растерять преимущество в четыре очка?

– Конечно, хватит. Здесь не мотивация, а опыт. Мотивировать Сергей Богданович [Семак] умеет. Я в этом не сомневаюсь. Плюс премии тоже никто не отменял. Насколько я знаю, у «Зенита» самые большие премии за победу в чемпионате. Люди играют за деньги.

Все прекрасно понимают, что в «Зените» оплачивается только первое место. Второе место никому не интересно. Я в этом не сомневаюсь. Тренерское мастерство и финансовая составляющая – две самые главные мотивации для футболистов «Зенита», – сказал бывший спортивный директор «Динамо».

10 комментариев
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Игроки Спартака играют за борщ . Первое место им не интересно .
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В Динамо зарплаты сильно меньше, я правильно понимаю? На уровне Факела и Оренбурга там платят? Зенитовские ребята хотя бы себя показывают, уезжают в другие чемпионаты (Паредеса хорошо продали, Малкома), у Динамо что?
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Один богатей поскользнулся, упал в арык и тонет.
На берегу собрались декхане и помогали бедняге выбраться криками:
Давай! Давай!
Мимо шел Ходжа Насреддин.
Кто тонет?
Очень богатый человек!
Так что же вы кричите Давай, Давай?
Надо кричать:
На! На!
И вскоре бедолага выбрался на берег.
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Так это правильно,дополнительная мотивация. Не то что Лещук - отыграет 5 матчей,а потом в США ненавистные летает. А так то у него должна быть зряплата,чтобы хвптало на карту "Тройка". И только если выиграют титул - тогда можно и поощрить.
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А где играют не за деньги?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Так это правильно,дополнительная мотивация. Не то что Лещук - отыграет 5 матчей,а потом в США ненавистные летает. А так то у него должна быть зряплата,чтобы хвптало на карту "Тройка". И только если выиграют титул - тогда можно и поощрить.
Талоны на питание тоже должны давать.
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Ответ Олег Сагайдачный
А где играют не за деньги?
Олег, ну вы первый день на спортсе, что ли?
Естественно, в Спартаке. Там играют за братьев Старостиных, за ромбик, за борщ, в конце концов. Да и в других московских клубах исключительно за идею. Только в Зените за деньги. Не перепутайте, пожалуйста.
Хорошего дня!
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