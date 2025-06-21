Ковач после 4:3 с «Мамелоди»: «Я вспотел, будто из сауны вышел. Соперник к таким условиям привык, «Боруссия» не показала лучшую игру – сегодня это было невозможно»
Нико Ковач пожаловался на жару после матча с «Мамелоди Сандаунс».
«Боруссия» выиграла матч 2-го тура группового этапа клубного ЧМ против «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР со счетом 4:3.
«Я вспотел, как будто только что из сауны вышел. Обеим командам было тяжело, но соперник к таким условиям привык. Мы, конечно, не показали свою лучшую игру – но сегодня это было невозможно.
Слишком много простых ошибок, игра точно не шла гладко. Главное – мы выиграли. Больше ничего не имеет значения», – сказал главный тренер «Боруссии» в интервью DAZN.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Боруссии» Дортмунд
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