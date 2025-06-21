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  • Антонио Конте: «Футбол – это заученные движения и ситуации. Хочу, чтобы игрок прожил матч до того, как он начнется. Но тренер – худшая роль, давление выматывает, не советую эту профессию»
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Антонио Конте: «Футбол – это заученные движения и ситуации. Хочу, чтобы игрок прожил матч до того, как он начнется. Но тренер – худшая роль, давление выматывает, не советую эту профессию»

Антонио Конте не рекомендует становиться футбольным тренером.

– Футбол – это заученные движения и ситуации. Ты отрабатываешь их тысячи раз. Я хочу, чтобы мой игрок уже прожил матч до того, как он начнется, чтобы он заранее распознавал ситуации.

Есть вещи, которые нельзя натренировать, они появляются на поле. Но если ты тысячу раз повторил движение, то будешь готов. Этот метод, надеюсь, может вдохновить и в других сферах, помогая развивать лидерские качества.

– Сегодня тренер – это менеджер. Плюсы и минусы.

– Тренер – худшая роль. Он берет на себя проблемы каждого. Клуб вручает ему ценный актив, и от его мастерства зависит, станет он дороже, обесценится или останется прежним. Это непросто. Я бы не советовал близким выбирать эту профессию, давление выматывает, если ты не силен.

– Тренер – одинокий человек?

– Я ненавижу одиночество, но знаю, что решения принимаются в одиночку. Штаб важен, мне нравятся сотрудники, которые не поддакивают. Обсуждение должно быть честным, тогда оно продуктивно. Я выслушиваю всех, но решение принимать мне, – сказал главный тренер «Наполи».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
logoАнтонио Конте
logoсерия А Италия
logoНаполи
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