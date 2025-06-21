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Клопп в восторге от трансфера Виртца в «Ливерпуль»: «Это будет невероятно, я уверен. Выдающийся талант. Усилить такой состав трудно, но клубу это удалось»

Юрген Клопп восторгается трансфером Флориана Виртца в «Ливерпуль».

Англичане купили полузащитника «Байера» за 100+16 млн фунтов.

«Это будет невероятно, я в этом уверен. «Ливерпуль» – фантастическая команда, которая уже в прошлом сезоне была великолепна. Усилить такой состав – очень трудно, особенно когда ты чемпион. Но «Ливерпулю» это удалось.

Они подписали Флориана Вирца – по-настоящему выдающийся талант. С нетерпением жду, чтобы увидеть его на поле. Это будет круто», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью RTL/ntv. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: NTV
logoФлориан Виртц
logoЮрген Клопп
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
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