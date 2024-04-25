Семак о гонке в РПЛ: «Все зависит от «Зенита», но теперь у нас нет права на ошибку»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— «Краснодар» в параллельном матче победил, отрыв в одно очко. Как оцените сейчас чемпионскую гонку, насколько сильно она обострилась? Впереди матч с «Динамо» тоже непростой.

— Мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки. 

На сегодняшний день того права на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же «Динамо» и «Краснодар» — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим, – сказал главный тренер «Зенита» после поражения от «Рубина» (0:2).

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5 комментариев
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Ответ Владимир Вологодский
Унижением зенитки доволен
Унижением 1:7 был доволен? А 0:7 от Ливерпуля любимых клубов тоже был доволен?
🤡
+4
-1
+3
Разумное и здравое рассуждение Семака. Много ещё будет сюрпризов, в чемпионате.
+2
0
+2
Комедию играют, решили типо интригу создать, смотреть противно на этот цирк
+1
0
+1
Унижением зенитки доволен
+3
-3
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