Семак о гонке в РПЛ: «Все зависит от «Зенита», но теперь у нас нет права на ошибку»

Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

— « » в параллельном матче победил, отрыв в одно очко. Как оцените сейчас чемпионскую гонку, насколько сильно она обострилась? Впереди матч с « » тоже непростой.

— Мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки.

На сегодняшний день того права на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же « » и «Краснодар» — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим, – сказал главный тренер « » после поражения от «Рубина» (0:2).

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