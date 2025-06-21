«Локомотив» продал Сулейманова «Ростову» за 400 000 евро

Тимур Сулейманов покинул «Локомотив».

О заключении контракта с 25-летним нападающим объявил «Ростов ».

Сообщалось , что железнодорожники получат за своего воспитанника 400 000 евро.

Сулейманов провел 72 матча в составе «Локомотива », отметившись 17 голами. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .