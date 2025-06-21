«Локомотив» продал Сулейманова «Ростову» за 400 000 евро
Тимур Сулейманов покинул «Локомотив».
О заключении контракта с 25-летним нападающим объявил «Ростов».
Сообщалось, что железнодорожники получат за своего воспитанника 400 000 евро.
Сулейманов провел 72 матча в составе «Локомотива», отметившись 17 голами. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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