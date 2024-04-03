Непомнящий о РПЛ: «Зенит» – синоним стабильности и качества. Но пусть победитель определится в последнем туре»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Непомнящий Краснодар Футбол

Валерий Непомнящий оценил шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.

«Пусть победитель чемпионата определится в последнем туре. Это самый лучший вариант для нейтрального зрителя.

Но есть ощущение, что «Зенит» увереннее других себя чувствует в чемпионской гонке. Команда Семака – синоним стабильности и качества. У них большой опыт игры под давлением», – сказал бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна

На данный момент после 22 туров «Зенит» возглавляет таблицу Мир РПЛ, набрав 41 балл. «Краснодар» отстает от петербуржской команды на 1 балл, а идущее третьим «Динамо» – на 3 очка. 

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